Il Comune di Arpino è in dissesto finanziario. La maggioranza Rea l’ha ufficializzato con una deliberazione di consiglio comunale, approvata venerdì sera. Il gruppo del sindaco Renato Rea ha votato compatto, convinto che la dichiarazione di dissesto finanziario dell’Ente, fosse divenuto inevitabile alla luce di continue sopravvenienze debitorie che hanno reso impossibile il raggiungimento degli obiettivi del piano di riequilibrio, portato avanti per sette anni seppure tra mille difficoltà.

Di pensiero totalmente diverso l’opposizione consiliare che venerdì in assise ha puntato il dito. “Si poteva e si doveva fare di più” hanno detto in sostanza Martino, Forte, Quadrini e Iafrate. “Di fronte a questa incapacità politico-amministrativa l’unica cosa da fare per voi è dimettervi”, ha aggiunto perentorio Gianluca Quadrini. Di fallimento politico ha parlato anche l’ex sindaco Fabio Forte che ha anticipato il contenuto di un documento poi messo agli atti relativo a delle misure che sarebbero mancate e che invece andavano messe in campo. Una serie di possibili entrate, tra le quali gli accertamenti sui tributi locali, sulla concessione di beni pubblici, verifiche su eventuali abusi edilizi, contravvenzioni e accertamenti su possibili reati ambientali. Sull’immobilismo della Amministrazione ha puntato il dito Rachele Martino: "La dichiarazione di dissesto – ha detto - non è stata un semplice atto dovuto perché la Corte dei Conti, con deliberazione 113 del 26 ottobre 2020, ha rilevato numerose criticità relative al 2019 e agli anni subito precedenti. Lo scaricabarile di responsabilità questa volta non vale. Questa amministrazione fin dall'inizio sapeva di essere impegnata a portare avanti un piano di riequilibrio e delle tante cose scritte su tale documento soltanto poche sono state fatte. Per questo, l'amministrazione Rea si assuma la paternità di questo dissesto, delle scelte attuate e soprattutto di quelle mancate".

Così invece Gianluca Quadrini: “Oggi si chiude una bruttissima pagina di storia del Comune di Arpino che si sarebbe potuta evitare se in 7 anni e mezzo l'attuale amministrazione applicava in pieno il piano di riequilibrio finanziario del 2013. Riteniamo questa amministrazione inadempiente circa il raggiungimento degli obiettivi da essa stessa fissati in relazione al piano di riequilibrio finanziario pluriennale perché grazie al conseguimento di maggiori entrate e al contenimento della spesa prevista dalla maggioranza, si sarebbe potuto disporre di circa 270 mila euro annui che sarebbero bastati per mantenere gli equilibri di bilancio. Ma ciò non è stato. Riteniamo che Arpino ha bisogno di amministratori capaci sia amministrativamente che politicamente".

Il sindaco Rea però, è convinto che il dissesto fosse l’unica strada percorribile: “Nel 2016 – ha spiegato Rea - il Governo decise di apportare un taglio ai conferimenti verso i Comuni, che ha colpito il nostro Ente nella misura di € 500mila annue; al contempo consentì ai Comuni di restituire il “Fondo di rotazione” (utilizzato dal Comune di Arpino per € 1.800.000) in 30 anni anziché nei 10 anni previsti. Nel 2019 la Corte Costituzionale ha dichiarato illegittima la norma ristabilendo l’originario termine di 10 anni e determinando così una evidente situazione di difficoltà (nel nostro caso portando le rate annuali da € 55.481,24 ad € 249.665,63, peraltro prevedendo il recupero delle differenze non coperte dal 2016 al 2018); Nell’estate 2019 il Governo è intervenuto con il cosiddetto “Decreto crescita”, salvaguardando però solo le Città con più di 60.000 abitanti; Nell’intento di scongiurare il dissesto all’inizio dell’anno, sono state effettuate tutte le possibili manovre volte a sostenere i pesanti oneri derivanti dall’obbligo di ottemperare alla restituzione del fondo. Ora la decisione è divenuta improcrastinabile perché, oltre alla anticipata restituzione del Fondo di Rotazione, bisogna far fronte ad ulteriori debiti; alcuni certi (tra i quali spicca la sentenza relativa alla Società Fema per l’importo di circa € 300.000), alcuni potenziali (tra i quali spiccano quelli generati dall’Unione dei Comuni “Civitas Europae” che colpiscono il Comune di Arpino per oltre 1.000.000 di euro). Queste situazioni vanno a cumularsi con la mancata vendita del Palazzo Sangermano. L’Amministrazione da me presieduta in questi 7 anni si è impegnata duramente nel perseguire gli obiettivi di risanamento del piano di riequilibrio, conseguendo una consistente riduzione della massa debitoria anche tramite transazioni che hanno consentito all’ente un risparmio di 1.200.000 euro”.

