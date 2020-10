Nuovo prefabbricato in arrivo questa mattina per l’Istituto Comprensivo Egnazio Danti di Tecchiena ad Alatri. Si tratta di una costruzione già pronta che andrà a sostituire la vecchia struttura che conteneva Ethernit, quindi rimossa perché fuori legge. Il nuovo prefabbricato era stato messo in cantiere dall’Assessore ai Lavori Pubblici Elisabetta Cirillo, in accordo con la collega all’Istruzione Tommasina Raponi e alla dirigenza scolastica per sopperire alla carenza di spazi utili per disporre tutti gli alunni in sicurezza ma con l’arrivo dell’emergenza Covid la necessità si era fatta ancor più stringente. Le nuove norme anti contagio, infatti, hanno portato il Comune di Alatri a modificare gli istituti scolastici esistenti con alcuni lavori d’urgenza entro l’inizio delle lezioni il 14 settembre scorso ed era stato previsto, per questa scuola, un modulo di ottanta metri quadrati che potrà ospitare circa 24 alunni delle scuole medie dell’Istituto Comprensivo tecchienese. La spesa totale per questa struttura è pari a 40 mila euro e coprirà definitivamente le necessità della scuola in quanto a spazi a norma Covid.

Proprio sul fronte Coronavirus la città comincia a sentire la pressione dell’aumento di casi, alcuni dei quali generatisi proprio nelle scuole del territorio anche se non in maniera preponderante. Ieri il sindaco della città, Giuseppe Morini, ha diffuso una nota nella quale esprime viva preoccupazione per il trend di nuovi contagi che ha portato in poche settimane a ottanta nuovi casi di positivi in città, rispetto agli undici del mese di settembre. “ E’ preoccupante la curva di crescita dei positivi-ha affermato Morini- Grazie al lavoro di tutti, dal personale delle scuole, al personale sanitario, dai dipendenti comunali addetti ai vari servizi, ai nostri Vigili Urbani e ai nostri Carabinieri, stiamo tenendo la situazione sotto controllo. Come ho già riferito- conclude la nota- noi siamo pronti, se necessario, a prendere ogni iniziativa consentita dalla legge che possa essere utile ad arrestare questa tendenza”.

