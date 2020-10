© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il Covid tiene testa in Ciociaria . Il trend dei contagi, dopo una tiepida discesa, torna a salire. Nella giornata di ieri ci sono stati altri 15 casi: osservato speciale il sorano. Sette dei 15 casi registrati nelle ultime ventiquattr’ore, infatti, sono riconducibili alla città di Sora.Gli altri positivi sono residenti a Villa Santa Lucia (1 caso), Frosinone (1 caso), Patrica (1 caso), Veroli (2 casi), Fontechiari (1 caso), Atina (1 caso) e Ceccano (1 caso). Si tratta in dodici di contatti di casi già noti e isolati e tre individuati in fase di pre-ospedalizzazione.Nella giornata di ieri è stato reso noto anche il report dei casi degli ultimi trenta giorni, riferibili al mese di settembre.I positivi sono stati 243, una media di oltre 8 nuovi positivi ogni ventiquattr’ore, il giorno più critico è stato il 25 settembre con 31 casi.Restano attenzionate le scuole tra Frosinone e Cassino, dove nei giorni scorsi ci sono stati positivi e dove alcune classi sono state messe in isolamento.Un caso di Covid è stato riscontrato all’Fca di Piedimonte San Germano. Si tratta di un operaio che, per fortuna viaggia con mezzi propri, e sul posto di lavoro è distanziato. C’è stata da parte dell’azienda l’attivazione di tutte le procedure di prevenzione antiCovid.A San Giorgio a Liri, il sindaco Francesco Lavalle, dopo la positività di una giovane concittadina ha reso noto l’esito dei tamponi eseguiti.“I suoi familiari e le persone con cui ha avuto contatti di recente, sottoposti a tampone da parte dell’Asl, sono risultati negativi”, ha scritto il sindaco sulla pagina social.“Come da protocollo - ha aggiunto - l’Asl ha provveduto a contattare le persone con cui la ragazza è entrata in contatto e a mettere in quarantena l'intero nucleo familiare, stiamo monitorando costantemente la situazione”.C’è preoccupazione, in linea generale, tra le autorità sanitarie, soprattutto per il mancato rispetto delle procedure di contenimento della pandemia.“Bisogna mantenere alta l’attenzione soprattutto nel rispetto del distanziamento sociale”, è stato l’appello dell’assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato. “La gran parte dei casi - ha aggiunto - sono legati al mancato rispetto dell’uso della mascherina e del distanziamento. Fare attenzione soprattutto alle cerimonie, feste e a tutto ciò che porta ad una abbassamento dei livelli di attenzione”.A livello regionale su oltre 11 mila tamponi eseguito nella giornata di ieri sono stati registrati 265 casi e di questi 151 a Roma, cinque i decessi e 65 i guariti.Nelle province laziali ci sono stati 48 casi e un decesso nelle ultime ventiquattr’ore. Il dettaglio vede massima attenzione nell’Asl di Latina, dove ci sono stati ventiquattro casi. Si tratta di due casi con link dalla Lombardia, uno dall’Etiopia, quattro dal Trentino, uno dalla Spagna e uno dalla Tunisia.Un caso individuato in fase di pre-ospedalizzazione. Nel pontino si è registrato un decesso. Nell’Asl di Viterbo i positivi sono stati sette, e si tratta di due casi con link dall’Albania, uno dall’Austria e tre sono i contatti di casi già noti e isolati. Nell’Asl di Rieti, infine, ci sono stati due casi e si tratta di contatti già noti e isolati.Vi. Ca.