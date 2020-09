Tanto Empoli e poco Frosinone che si è svegliato solo nell'ultimo quarto d'ora quando ormai i giochi erano fatti, con la stanchezza che aveva cominciato ad annebbiare le idee e ad appesantire le gambe. E' iniziato male il nuovo campionato per la squadra di Nesta, battuta in casa per 2-0. E, scherzi del destino, è stato l'attaccante La Mantia, uno degli ex in campo, a gelare le speranze del Frosinone di riacciuffare il pari, raddoppiando per l'Empoli al 12' della ripresa con uno splendido colpo di testa che non ha lasciato scampo all'incolpevole Bardi. Fatali ai ciociari i primi minuti visto che dopo appena 5' dal fischio d'inizio di Manganiello, era stato Moreo a portare in vantaggio i toscani segnando sempre di testa. Sul corner, Romagnoli aveva allungato la traiettoria del pallone con una spizzata di testa e Moreo vestendo i panni del rapace , aveva sorpreso in piena area Rohden appoggiando in rete da pochi passi. Sul raddoppio empolese, invece, Szyminski si è fatto trovare impreparato, facilitando così lo stacco vincente di La Mantia.

Una falsa partenza, dunque, per il Frosinone che ha mostrato le solite difficoltà nel costruire il gioco e i vecchi problemi nel concretizzare le occasioni in area avversaria. La squadra, specie nel primo tempo, ha attaccato per vie orizzontali piuttosto che cercare le verticalizzazioni che, al contrario, sono state cercate e con successo dalla formazione toscana. Troppo basso peraltro il baricentro dei giallazzurri e ciò ha favorito gli affondi degli avversari, apparsi più coraggiosi e incisivi in tutti gli effettivi. Lento il giro palla di Brighenti e soci che ha permesso all'Empoli di controllare senza soffrire le operazioni e di presentarsi con tanti uomini dalle parti di Bardi ogni volta che decideva di imprimere un'accelerata alla propria manovra offensiva.

Tutto sommato positivo nel Frosinone l'esordio di Kastanos (deve crescere) che ha lottato in mezzo al campo e colpito un palo (22' pt) con un missile di sinistro da circa 30 metri, anche se da un errore del cipriota è scaturito il calcio d'angolo che ha poi portato al vantaggio dell'Empoli. Poco incisivi, invece, Zampano e Beghetto che non si sono mai alzati sulle corsie come invece avrebbero dovuto, per evitare che i dirimpettai prendessero fiducia e partecipassero attivamente alle ripartenze toscane. Rare le apparizioni dei due esterni nei pressi dell'area ospite e piuttosto imprecisi nei tentativi di mettere in mezzo palloni per Ciano e Ardemagni, puntualmente sovrastato dai difensori avvversari. In cabina di regia Maiello si è notato poco, mentre gli spunti più interessanti sono arrivati da Rohden il quale ci ha messo spesso del suo nelle ripartenze della squadra, impegnando inoltre Brignoli (si è opposto in tuffo) con un gran destro dai 20 metri a dieci minuti dal riposo. Un palo, però, l'ha colpito pure l'Empoli al 24' del secondo tempo (sarebbe stato il 3-0) direttamente su punizione calciata da Stulac con Bardi fuori causa.

Negli ultimi venti minuti Nesta ha cercato di raddrizzare la situazione cambiando modulo. Ha richiamato in panchina Zampano e Rohden e fatto entrare Tribuzzi e Novakovich, per dare più peso in avanti. Niente più 3-5-2, dunque, e passaggio al 3-4-2-1, con Ciano e Dionisi (ha rilevato Ardemagni al 16' della ripresa) dietro l'americano. Il Frosinone ha avuto più di una occasione per accorciare, ma Novakovich e Dionisi hanno sprecato da buona posizione, mentre su un paio di conclusioni di Kastanos, il portiere si è opposto con successo. Insomma, per i giallazzurri la nuova stagione si è aperta con i vecchi problemi.

Mau. Di Ri.

