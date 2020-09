Covid: l’emergenza si fa ogni giorno più pressante. Ora tornano i contagi anche negli ospedali, ma a far paura è il numero dei contagi registrati nelle ultime 24 ore: ben 31 casi. I territori interessati sono: Frosinone (2 casi), Cassino (3 casi), Colfelice (3 casi), Aquino (3 casi), Sora (2 casi) e Isola Liri (2 casi). Un caso per ogni centro a: Fiuggi, Castelliri, Supino, Rocca D’Arce, Ausonia, Ripi, Vallecorsa, Pignataro Interamna, Monte San Giovanni Campano, Ferentino, Roccasecca, Sant’Ambrogio sul Garigliano, Picinisco, Arnara e Atina. Sei dei 31 positivi di ieri sono ricoverati negli ospedali di Cassino, Sora e Alatri.

Un’emergenza che ha indotto l’Asl di Frosinone ad adottare immediate misure di contenimento. Nella tarda mattinata di ieri è scattato il blocco delle visite parenti nei tre ospedali che non sono centri Covid: quello di Cassino, di Sora e di Alatri. “Alla luce dell'andamento della curva epidemica che in tutto il Lazio registra un lento ma costante aumento di casi positivi al Covid-19, avendo rilevato alcuni casi positivi anche negli ospedali di Cassino, Sora e Alatri, pur rimanendo la situazione sotto controllo, si ravvisa la necessità di dover attivare tutte le procedure di prevenzione e di contenimento dei possibili contagi soprattutto per tutelare la popolazione fragile (anziani e bambini) previste dai protocolli ministeriali e regionali”, ha comunicato l’Asl. Per questo si è reso necessario procedere al blocco delle visite parenti dei ricoverati. “Il blocco - hanno concluso dall’Asl - rimarrà almeno fino al termine della sanificazione degli ambienti ospedalieri coinvolti ed ai risultati dei controlli sui positivi”.

Ma l’Asl di Frosinone ha attivato un nuovo e importante servizio dedicato ai bambini: i centri di prelievo dei tamponi nei vari distretti territoriali. I Centri sono aperti dalle 11 alle 13 in giornate differenti. In modo tale che il servizio possa sempre contare su due Centri attivi in Provincia. Ecco il calendario, distretto A: presidio di Anagni, via Onorato Capo 2, piano terra ingresso B nei giorni di Lunedì e Giovedì. Distretto B: Casa della Salute di Ceccano, Via Borgo Santa Lucia 52, presso Area centro Prelievi, piano terra, tutti i giorni dal lunedì al sabato; Distretto C: Casa della Salute di Atina, Via Colle Melfa, 75, locale piano -1 il mercoledì e il venerdì. Distretto D: Casa della Salute di Pontecorvo, Via San Giovanni Battista, 5, Ala Est edificio A, il martedì e il sabato.

Ma l’impennata di casi per il secondo giorno consecutivo ha riguardato l’intero territorio della regione Lazio. Su oltre 11 mila tamponi ci sono stati 230 casi di questi 113 sono a Roma e due i decessi. Nelle province ci sono stati 73 casi (quasi la metà in Ciociaria) e nessun decesso nelle ultime 24 ore. A Latina sono stati ventidue i nuovi positivi, si tratta di un caso di rientro dalla Russia e uno da Singapore, un caso con link ad un cluster di un matrimonio dove è in corso l’indagine epidemiologica e sono quattordici i contatti di casi già noti e isolati. A Rieti tredici positivi, si tratta di un caso di rientro dall’Umbria e dieci casi con link ad un cluster noto dove è in corso l’indagine epidemiologica. A Viterbo sette positivi, sono tre contatti di casi già noti e isolati. “Nelle scuole attualmente prevalgono i casi singoli con link extra scolastici soprattutto legati ad attività ricreative e conviviali. Ciò dimostra che nelle scuole si stanno adottando le misure necessarie che però devono essere replicate anche fuori dai contesti scolastici”, è stato il monito dell’assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato.

Vi. Ca.

