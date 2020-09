Le elezioni comunali a Pontecorvo le ha vinte Anselmo Rotondo, la cittadina fluviale gli ha concesso il bis per altri cinque anni.

A contendersi la sfida sul campo, di fatto, è stato il riconfermato sindaco Rotondo, con la lista Noi per Voi, e il suo avversario storico Riccardo Roscia, con la lista Noi per Roscia.

Nel 2015 Rotondo ebbe la meglio su Roscia per 140 voti, in questa tornata, se pur di poco, il divario si è allargato a 196 voti. Rotondo ha ottenuto 3645 voti pari al 42 percento, Roscia ne ha ottenuti 3445 peri al 39 percento, Annalisa Paliotta ha avuto 1109 voti pari al 12 percento infine Tanzi con 501 voti, pari al 6 percento.

“Questa è la vittoria della gente, di chi ha deciso che Pontecorvo non può tornare indietro”, è stato il primo commento di Rotondo. “E’ la vittoria di una squadra fortemente legata ai principi di legalità e trasparenza nella gestione della cosa pubblica. Questa vittoria - ha aggiunto - la dedico a tutti i cittadini onesti, a chi, con umiltà e senso di sacrificio, ogni giorno non si piega alle logiche del potere. E’ stata una campagna elettorale dai toni forti, nella quale abbiamo tenuto alto il senso di comunità evitando di cadere nelle polemiche di tipo personali. In questi cinque anni appena trascorsi abbiamo risanato i debiti ventennali e avviato tante opera.

Ai cittadini abbiamo chiesto fiducia per portare a termine i tanti progetti, c’è stata accordata con una percentuale maggiore rispetto al 2015. Ciò vuol dire che Pontecorvo è matura, ma soprattutto non vuole, definitivamente, tornare al passato. Ci rimetteremo subito a lavoro per i cittadini tutti. Ora la campagna elettorale è finita e abbiamo il dovere di ritrovare il senso di comunità che abbiamo dimostrato di avere durante il periodo del lockdown”, ha concluso il sindaco Anselmo Rotondo.

Gli elettori di Pontecorvo hanno premiato, in termini di preferenze, il vice sindaco Nadia Belli, la quale nonostante il malore avuto il primo maggio scorso è tornata in forma nell’agone politico pontecorvese, ma soprattutto l’assessore alla Sanità uscente Gianluca Narducci, il quale ha raddoppiato i voti rispetto al 2015. Grande affermazioni anche per la neo candidata Annagrazia Longo.

Sul fronte della minoranza, lista Roscia, ci sono due new entry rispetto alla consiliatura appena terminata è quella di Giuliano Di Prete e Vanessa Pretola. Piena conferma anche per Angela Tribini.

La lista CambiAmo Pontecorvo ha ottenuto un solo consigliere: è stata eletta la candidata sindaco Annalisa Paliotta, non entra in consiglio comunale Gabriele Tanzi, per lui non è scattato il quorum.

Ecco la composizione del nuovo Consiglio Comunale.

Maggioranza: Nadia Belli (778 voti), Gianluca Narducci (688 voti), Annagrazia Longo (676 voti), Armando Satini ( 504 voti), Katiuscia Mulattieri (450 voti), Michele Sirianni Notaro ( 390 voti), Fernando Carnevale (320 voti), Massimiliano Rocco Folcarelli ( 308 voti), Massimo Santamaria (305 voti), Gaetano Spiridigliozzi ( 274 voti), Francesco Maini (252 voti).

Minoranza: Annalisa Paliotta, Riccardo Roscia, Giuliano Di Prete ( 675voti), Vanessa Pretola (631 voti) e Angela Tribini ( 531voti).

Vi. Ca.



© RIPRODUZIONE RISERVATA