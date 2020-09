© RIPRODUZIONE RISERVATA

Dopo sette anni, riapre al culto dei fedeli la chiesa di San Michele Arcangelo di Broccostella L’edificio, molto caro alla comunità brocchese, sorge nell'antico circuito del "Castrum Brocchi"; la fondazione della chiesa di San Michele Arcangelo è collegabile al periodo longobardo quando fu fondato il castello e l'annesso borgo che costituì il primitivo nucleo abitativo della zona. Danneggiato a causa del terremoto del 2013, il luogo di culto che domina sulla città di Broccostella è rimasto chiuso fino ad oggi. L’impegno della comunità è stato grande, tante le iniziative messe in campo per reperire i fondi necessari ai lavori, da parte dei singoli fedeli ma anche di gruppi, come – solo per citarne uno – la Comunità Montana Valle del Liri. Una vera e propria missione della comunità locale e, ovviamente, della Diocesi. Per il restauro sono stati impiegati anche i fondi derivanti dall’ottopermille. I lavori di restauro - di consolidamento e risanamento della struttura - oggi sono completati e la città di Broccostella può tornare in possesso della sua amata chiesa.Lunedì 28 settembre con inizio alle ore 19 il vescovo Gerardo Antonazzo presiederà la Solenne celebrazione eucaristica per la riapertura al culto della chiesa di San Michele che è stata la prima e unica sede parrocchiale del paese sino al 1986, anno in cui, su decreto dell'allora vescovo Lorenzo Chiarinelli, fu unificata alla più giovane parrocchia di Santa Maria della Stella. Per la città di Broccostella sarà un appuntamento davvero speciale: il parroco Don Ercole Di Zazzo infatti, entrerà per la primissima volta nella chiesa dedicata al Patrono della città. Arrivato a Broccostella dopo l’evento sismico, Don Ercole ha trovato la chiesa San Michele già chiusa al culto. E’ stato nominato parroco di Broccostella nel 2015. Dunque, non ha mai celebrato messa a San Michele. Lo farà per la prima volta all’indomani della cerimonia di riapertura tenuta dal Vescovo. Martedì 29 settembre, alle ore 19, terrà la Santa Messa. Nessun brocchese di certo mancherà e sarà doppia, grande festa che rimarrà nella storia della città.Grande festa anche nella vicina città di Sora dove domenica 27 settembre, grazie alla generosità dei benefattori canadesi, le famiglie Guglietti e De Gasperis, riaprirà al culto anche la Chiesa di San Vincenzo Ferreri. Alle 16 si svolgerà la Santa Messa celebrata da monsignor Antonazzo, in onore del santo e per i benefattori canadesi.Ir. Miz.