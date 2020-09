© RIPRODUZIONE RISERVATA

Lavori pubblici: dopo il rione Napoli è la volta dello storico quartiere di San Rocco che, molto presto, sarà oggetto di un importante lavoro di restyling. Ha preso, infatti, il via il progetto definitivo che da l'ok alla riqualificazione urbana del rione più rappresentativo della città, lo storico quartiere ai piedi della collina di San Casto.Nelle scorse settimane, era stato approvato il progetto definitivo esecutivo che riguarda nello specifico via Michele Ciotola, nell’area adiacente il ponte Vittorio Cristini chiuso da anni ai pedoni. Il 7 settembre la ditta di costruzioni Soccodato S.r.l. si è aggiudicato i lavori . Tre i preventivi pervenuti presso gli uffici del Comune di Sora. Nel corso del consiglio comunale del 2 luglio era stato adottato il Programma Triennale dei lavori pubblici 2020-2022 e l’Elenco Annuale 2020 dei lavori; in quest’ultimo era prevista la realizzazione dell’intervento per l’importo complessivo di € 430.000,00, suddiviso in due lotti funzionali rispettivamente da € 130.000,00, finanziato mediante contributo Ministeriale, ed € 300.000,00 da finanziare mediante Mutuo Cassa Depositi e Prestiti. Con Decreto del Capo Dipartimento per gli Affari interni territoriali del Ministero degli Interni del 14 gennaio 2020 è stato attribuito al Comune di Sora un contributo dell’importo di 130.000 euro. E' stato costituito il gruppo di lavoro relativo all’intervento che si spera possa prendere il via al più presto.Il ponte lamellare Cristini è infatti chiuso ai pedoni dai tempi dell’amministrazione Tersigni. Dedicato all'illustre sorano Vittorio Cristini è off limits perché pericolante e inagibile. Era una struttura realizzata per facilitare la possibilità dei pedoni di raggiungere il versante opposto del fiume Liri con uno spettacolo unico, sotto la Rocca dominata dal castello. Tutta la zona risulta degradata: spesso vandali e incivili deturpano i vicoli con spazzatura abbandonata a terra e bombolette spray. I residenti - che invece tengono molto al decoro della zona - si impegnano quotidianamente affinché il rione sia pulito e ospitale ma occorre fare di più, rendendolo più fruibile anche ai bambini magari con spazi di ritrovo, panchine e marciapiedi nuovi. Un occhio di riguardo anche per ciò che riguarda le barriere architettoniche ed i parcheggi, insufficienti secondo i residenti. Insomma, l’auspicio è che lo storico quartiere dedicato all’amato santo con il cane possa splendere di nuova luce, proprio come sta accadendo per il vicino rione Napoli che versava nel più totale abbandono ma che ora si presenta in una veste del tutto nuova.Intanto il Comune di Sora è impegnato in questi giorni ancora nella fornitura degli arredi scolastici per adeguare le aule alle misure anti contagio da covid-19. L'Ente è beneficiario di un finanziamento di 110.000 euro. L'ufficio tecnico, su indicazioni dei dirigenti degli istituti comprensivi del territorio comunale, ha valutato gli interventi interventi di adeguamento e di adattamento degli spazi e delle aule didattiche da eseguire a seguito dell’emergenza sanitaria. Il coordinatore della sicurezza è l’ingegnere Alessandra Peticca. Fino ad oggi, il Comune ha acquistato arredi scolastici presso una ditta del napoletano per una spesa complessiva di poco superiore ai 19.000 euro. C’è da dire che non si sono registrati problemi con l’avvio dell’anno scolastico e tutti si sono fatti trovare preparati, non solo per ciò che riguarda banchi e sedie anticontagio ma anche per ciò che concerne i dispositivi di sicurezza e gli igienizzanti che sono stati forniti dagli istituti a tutti gli studenti.Ro. Pu.