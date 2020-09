Ultimo aggiornamento: 12:43

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Coppa Italia di serie D annullata, mentre l’inizio di campionato rimane confermato per domenica 27 settembre, anche se i gironi e i calendari ancora devono essere diramati dalla Lnd. Effetto del Covid, che ha dilatato i tempi di inizio della stagione, ma anche dei ricorsi ancora pendenti di Bitonto e Picerno, che bloccano la formazione del calendario. Ecco, quindi, la decisione di rinviare l’intera Coppa Italia direttamente alla stagione 2021-22.L’Atletico Terme Fiuggi , intanto, prosegue la preparazione e sabato 19 alle 17, al posto del primo turno del trofeo tricolore, giocherà una prestigiosa amichevole allo stadio Partenio-Lombardi di Avellino contro la locale squadra, che milita in serie C. I fiuggini stanno lavorano bene, anche se c’è da registrare l’abbandono da parte di Daniele Nohman per motivi familiari. Viene così a mancare l’attaccante fiore all’occhiello del mercato del direttore sportivo Maurizio Manfra, anche se le alternative in avanti non mancano, con i vari Acosta, Basilico e D’Andrea. Una scelta condivisa quella presa dal club e da Nohman, i quali, in piena serenità, hanno deciso di prendere strade diverse a causa dei sopraggiunti impegni familiari che avrebbero impedito all’attaccante romano di garantire quella professionalità e quell’impegno che lo hanno sempre contraddistinto. La società ha voluto rispettare così le esigenze del suo ormai ex tesserato. In tema di amichevoli da registrare quella svolta dieci giorni fa allo stadio Tomei di Sora contro i bianconeri locali, che militano in Eccellenza. Il Sora ha avuto la meglio per 2-1, con la rete del momentaneo pareggio dell’Atletico segnata dal difensore centrale Frabotta.«Mi sto trovando davvero bene – commenta l’ex Olympia Agnonese – e sono molto contento perché i ragazzi che erano qui già dall’anno scorso stanno aiutando me e tutti gli altri nuovi arrivati ad inserirsi. Ci hanno fatto sentire subito a casa, si sta formando davvero un bel gruppo. La preparazione sta procedendo nel migliore dei modi, tutti ci siamo messi a disposizione dello staff tecnico e stiamo lavorando al meglio. Speriamo di arrivare il prima possibile a mettere in campo quello che ci chiede il mister». Frabotta sarà uno dei nuovi pilastri della difesa e si dice pronto a dare tutto in campo: «Il mister mi ha chiesto di mettere l’esperienza al servizio dei più giovani, ci chiede poi di aiutarci in campo, di parlarci e di imparare a gestire al meglio le situazioni insieme ai compagni di reparto. Non vediamo l’ora di tornare in campo, stare cinque mesi fermi non è stato semplice e riprendere a giocare sarà una liberazione. Cosa devono aspettarsi i tifosi? Una squadra che non avrà paura di nessuno».Be. Cob.