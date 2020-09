Virus, zero contagi in Ciociaria ma 400 in isolamento fiduciario

Covid-19: zero positivi nelle ultime 24 ore (dato riferito a mercoledì pomeriggio) in provincia di Frosinone. Dopo due giorni e l’esecuzione di oltre 400 tamponi non ci sono stati nuovi casi asintomatici. Gli attuali positivi in Ciociaria restano quasi 200, oltre 400 le persone in isolamento fiduciario. Nel fine settimana termineranno i test sierologici per coloro i quali lavorano nel mondo della scuola. Poi saranno resi noti, da parte dell’Asl di Frosinone, i dati definitivi. Dati finora da record che hanno superato quota 8mila. Ieri nel Lazio, invece, sono stati registrati 175 casi, di questi 99 a Roma, e zero decessi. Record in provincia di Latina dove ci sono stati 37 casi in un giorno.

«Nella Asl di Latina sono trentasette i casi e di questi sei sono casi di rientro, quattro con link dalla Sardegna, uno dal Trentino e uno dalla Lombardia. Tredici sono contatti di casi già noti e isolati. Nella Asl di Rieti si registrano tre casi e sono contatti di casi già noti e isolati. Nella Asl di Viterbo sono tre i casi e si tratta di contatti di casi già noti e isolati» è stato il commento dell’assessore alla Sanità della Regione, Alessio D’Amato.

Imponente l’attività negli aeroporti romani della giornata di ieri: presso lo scalo di Fiumicino sono stati individuati due nuovi casi positivi e si tratta di una cittadina spagnola di rientro dalla Spagna e un cittadino italiano di rientro dalla Croazia. Sono stati due i nuovi casi individuati all’aeroporto di Ciampino: si tratta di due cittadini spagnoli provenienti da Madrid. Tutti i viaggiatori sono asintomatici, sono stati posti in isolamento ed è stato avviato il contact tracing internazionale.

