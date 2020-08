A Veroli si torna a respirare aria di grande basket e la prima uscita ufficiale del neonato connubio Stella Azzurra-Città di Veroli ci sarà l’11 ottobre contro l’Eurobasket Roma nel primo turno della Supercoppa Centenario di A2. Tra il sodalizio capitolino e la cittadina ciociara, come anticipammo tre mesi or sono, matrimonio doveva essere e matrimonio è stato. Una unione dai contenuti e presupposti sicuramente diversi da quelli che nel 2014 portarono al connubio tra il club capitolino, specializzato nello scoprire, formare e lanciare giovani talenti della palla a spicchi, e l’allora S.B. Veroli che si avvicinava alla fine della sua gloriosa storia cestistica. Connubio che si concluse nel 2015 in maniera a dir poco burrascosa.

Oggi Veroli ha un palazzetto dello sport tra i più belli in assoluto a livello nazionale, ideato e realizzato, dopo un lungo e tormentato iter costruttivo, per farvi giocare la squadra di casa magari in serie A. Ma non ha più la sua squadra professionistica ed il palazzetto rischiava di rimanere una cattedrale nel deserto, visto che anche la SuperLega del Sora è scomparsa dai vertici del volley nazionale. La Stella Azzurra, dopo l’acquisizione del titolo di Roseto aveva bisogno di un palazzetto idoneo dove giocare il campionato di Serie A2, visto che a Roma non ce ne sono (il Palalottomatica ha costi e dimensioni troppo grandi per la realtà “stellina”). Un matrimonio di interesse che permette ad entrambe le realtà di raggiungere i propri obiettivi.

Così la Stella Azzurra sarà ospite della cittadina ciociara in occasione dei week end delle gare casalinghe: “Rivolgerci a Veroli, per la conoscenza e l’amore che questa piazza ha per il basket e per le strutture esistenti è stata subito la nostra prima opzione – ci conferma il neo general manager della Stella Azzurra, Andrea Bausano -. Abbiamo trovato grande disponibilità ed accoglienza nell’amministrazione e, in queste prime giornate verolane, grande calore, cordialità e gentilezza anche nei verolani. Credo si sia creata un’ottima opportunità per tutti”. "L'idea - continua il g.m. stellino -, oltre a quella di giocare le nostre partite casalinghe a Veroli, è anche quella di creare altre opportunità di crescita del basket da queste parti, sfruttando il grande patrimonio di strutture che ci sono e la grande passione per il basket". Un'idea che ha avuto il suo prologo con l'organizzazione del primo Camp estivo riservato ai ragazzi, conclusosi proprio questo fine settimana. "E' stato un grosso successo di partecipazione e di contenuti e devo dire che noi ed i ragazzi ci siamo trovati veramente bene". Per parlare di basket giocato bisognerà però attendere la fine di settembre, con amichevoli in programma l'ultima settimana di settembre prima con Latina e Scafati. Secondo alcune indiscrezioni la Stella Azzurra non si occuperà però direttamente della gestione del palazzetto, ma sarà affiancata in questo da una entità esterna (un gruppo di imprenditori verolani), che si occuperà di biglietteria e sponsorizzazioni.

A proposito di sponsor, per la prima volta la “stella”, affiancherà al suo simbolo quello di un main sponsor: "E' una esigenza dettata dall'importanza del campionato e ci stiamo muovendo sia su Roma che nella provincia di Frosinone per trovare una valida opportunità". La Stella rimarrà intanto a Veroli fino al 5 settembre per far allenare i suoi prospetti, tra i quali il camerunense Eboua che parteciperà al draft NBA, cercando di ripercorrere le orme del celebre stellino Andrea Bargnani.

