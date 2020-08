© RIPRODUZIONE RISERVATA

Prosegue la preparazione dell’Atletico Terme Fiuggi nel ritiro di Cascia, giunto alla seconda settimana.Nel frattempo, dopo il colpo di mercato con l’arrivo del bomber Daniele Nohman, il direttore sportivo Maurizio Manfra ha messo a segno un altro acquisto importante, con l’ingaggio dell’esperto difensore Pietro Del Duca, che si sta già allenando con i suoi nuovi compagni in Umbria. Del Duca, classe 1991, nativo di Terracina, ha giocato a lungo tra i professionisti in serie C1 e C2 con Fano, San Marino, Frosinone e Aprilia, poi tanta serie D con Vallee D’Aoste, Serpentara, Grosseto, San Severo, Campobasso, Vastese e nella scorsa stagione Latina. La rosa a disposizione di mister Beppe Inocciati si arricchisce così di un'altra pedina importantissima e che darà all'Atletico ancora più solidità, innalzando il tasso tecnico della squadra, che, prima dell’arrivo di Del Duca aveva visto anche quello di un altro portiere: il giovane (classe 2000) Riccardo Novi, cresciuto nel settore giovanile dell’Ascoli.Intanto, la preparazione fisica procede bene, con il vice allenatore Fabrizio Romondini soddisfatto del lavoro: "I ragazzi hanno superato le nostre aspettative, allenandosi con serietà e impegno. Siamo molto soddisfatti perché siamo riusciti a portare a termine tutto il lavoro che avevamo programmato". Romondini, dopo una lunghissima carriera iniziata nelle giovanili della Roma e poi proseguita ad alti livelli tra serie B, C e D è alla sua prima esperienza da tecnico. "Cercherò di fare da collante tra squadra e allenatore – conclude l’ex Montespaccato Savoia, con cui ha chiuso la carriera da giocatore –. Siamo molto fiduciosi, ho visto un gruppo interessante nei singoli e, soprattutto, voglioso di lavorare e di mettersi a disposizione dello staff".Passando al settore giovanile la Figc ha accolto la richiesta avanzata dall’Atletico di revoca del provvedimento di preclusione in ordine alla partecipazione ai tornei regionali under 16 e under 14 elite per la stagione 2020-21. "C'è grande soddisfazione – commenta il direttore generale Massimo Chierchia – abbiamo ripreso l'elite nelle due categorie under 14 e under 16. Siamo felici di questa notizia e ora l'impegno sarà totale nel cercare di riportare, quanto prima possibile, il settore giovanile dell'Atletico ai vertici. Vogliamo tornare ad avere quattro categorie elite, ricalcando così la strada già intrapresa dalla società mediante una gestione attenta e proficua della Juniores nazionale e soprattutto di una prima squadra pronta a ricoprire un ruolo da protagonista nel prossimo campionato di serie D. Ci rimboccheremo le maniche e proseguiremo nel grande impegno che abbiamo portato avanti in questi anni e chissà che, magari già dalla prossima stagione, non sia proprio la prima squadra a regalarci la possibilità di lavorare su un settore giovanile nelle categorie nazionali".