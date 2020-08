Insidie e opportunità della Rete, a San Donato Cucuzza presenta "Fuori dalle bolle"

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un viaggio nel mondo della comunicazione, dai giornali alla tv, dalla radio ai social network. Il nodo centrale, però, è la Rete con le insidie che nasconde: dalle “fake news”, le notizie non vere, al “clickbait”, ossia quel contenuto web che cerca di attirare l’attenzione del maggior numero di internauti con titoli sensazionalistici, cosiddetti esca, fino alle bolle di filtraggio, quel sistema che seleziona il flusso di notizie, prodotti e annunci in base alle ricerche effettuate dagli utenti.Su tutto questo, ma anche sulle opportunità che possono offrire i social media e i nuovi modi di comunicare, è incentrato il libro di Michele Cucuzza, giornalista e conduttore radiotelevisivo. S’intitola “Fuori dalle bolle! Come sottrarsi dalle supercazzole in Rete”, edito da Armando Curcio Editore e con prefazione di Mario Morcellini, commissario dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.Cucuzza presenterà l’ultima sua fatica letteraria oggi, alle 17.15, a San Donato Val di Comino , in piazza Carlo Coletti, nell’ambito di un’iniziativa promossa e organizzata dall’associazione “Siamo San Donato”.A moderare l’incontro sarà il giornalista Stefano De Angelis, redattore del Messaggero di Frosinone.L’autore farà il punto della situazione su un tema di stretta attualità, che coinvolge un po’ tutti, visto il dilagante utilizzo dei vari dispositivi, in particolare gli smartphone, che consentono di connettersi al web, di essere collegati alla galassia virtuale e alle comunità online.Il volume è un saggio dedicato all’evoluzione del mondo della comunicazione nell’era della digitalizzazione e si propone come strumento per migliorare l’autonomia nell’utilizzo della rete e per sviluppare le strategie vincenti nell’uso dei social. E’ considerato un manuale di “primo soccorso” per ragazzi e famiglie.