Gare casalinghe stregate: il Frosinone stecca nella finale playoff, ma non è finita

Il Frosinone non riesce più a vincere allo “Stirpe”. In casa anche la sfida d’andata della finale playoff, come la semifinale, si rivela amara per i giallazzurri, che cadono contro lo Spezia: i liguri passano 1-0 grazie a una rete di Gyasi al 21’ del primo tempo. I canarini, apparsi un po’ in debito di ossigeno anche per gli incontri ravvicinati, ora per sperare nel salto nella massima serie dovranno centrare un’altra impresa, dopo quella di Pordenone. Giovedì, infatti, nel match di ritorno sul sintetico di La Spezia dovranno vincere con due gol di scarto. Una missione difficile, ma non impossibile dal momento che in questa parte finale di stagione i leoni ciociari hanno sfoderato le prestazioni migliori lontano dalle mura amiche. Ieri sera, comunque, il Frosinone ha provato a riequilibrare le sorti del match, ma tra imprecisione e poca concretezza in avanti è uscito con una sconfitta pesante.

