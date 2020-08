Arce, rifiuti abbandonati: mano dura del Comune

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Pugno duro del Comune di Arce contro l’abbandono dei rifiuti. Gli agenti della polizia locale hanno effettuato una serie di controlli sul territorio e venerdì hanno inviato un'informativa al sindaco: una relazione sull'abbandono di rifiuti nella zona di Campostefano, in località Guado Forestiero, e sulla strada regionale Civita Farnese, tra Collealto ed Isoletta.In tutti e due casi è stata svolta un'attività di indagine che ha portato all'individuazione dei presunti responsabili, hanno spiegato dal Comune. "A Guado Forestiero - si legge in una nota dell'ente - le telecamere hanno registrato l'accesso di un furgoncino carico di materiali di scarto provenienti, probabilmente, da un'attività di costruzione e demolizione. Lo stesso mezzo d'opera è stato poi filmato in uscita dalla località senza il carico di rifiuti inerti. Sulla Civita Farnese, invece, si è riusciti a risalire ai possibili autori grazie alle etichette lasciate su alcuni imballaggi rilevati nei sacchi d'immondizia abbandonati". Il sindaco ha annunciato che il Comune presenterà una segnalazione alla Procura.