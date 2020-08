Arce, riapre la guardia medica: sopralluogo del manager Asl

Sopralluogo dei vertici dell’Asl di Frosinone nei nuovi locali della guardia medica di Arce. Il direttore generale, Patrizia Magrini, su invito del sindaco Luigi Germani, ha visitato la struttura di via Stazione che da oggi tornerà ad ospitare il servizio di continuità assistenziale. «I locali - si legge in una nota del Comune - sono apparsi accoglienti e dotati di tutti i comfort e gli strumenti di sicurezza per poter ospitare il medico di continuità assistenziale. Il direttore generale ha sottolineato più volte la caparbietà del sindaco a riaprire la struttura e a volerne farne un centro di riferimento per alcune tipologie di attività sanitarie». Tra queste c’è l’ipotesi di riaprire il centro vaccinale, avviare il servizio di “infermiera di famiglia” e istituire un centro prelievi per tamponi Covid-19 in vista della prossima stagione autunnale.

