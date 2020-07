Il Frosinone stasera a Crotone: è come una finale

Per il Frosinone, 53 punti in classifica, la penultima di campionato potrebbe rivelarsi decisiva per la partecipazione ai playoff. Se infatti dovesse vincere a Crotone e Chievo e Pisa non riuscissero a battere Benevento in trasferta e Ascoli in casa, sarebbe aritmeticamente nella griglia playoff con un turno di anticipo. Non sarà facile per la squadra di Nesta espugnare stasera (ore 21) lo “Scida”, specie alla luce delle ultime deludenti prestazioni e risultati negativi, ma è anche vero che nel calcio non bisogna mai dare nulla per scontato. Da un giorno all’altro, in una situazione di difficile lettura sul piano fisico e mentale per tutte, visto che si gioca ogni tre o quattro giorni dopo uno stop di tre mesi, le cose possono cambiare senza che uno se ne accorga in anticipo. Insomma, può succedere che il Frosinone stasera sbanchi lo stadio del Crotone, fresco di promozione in Serie A e con ancora nella testa le scorie dei festeggiamenti. Ma può anche accadere che la squadra calabrese ci tenga a ribadire il proprio strapotere, come è successo d’altronde per il Benevento, e che di conseguenza per la squadra di Nesta si ripresentino i fantasmi dei vecchi e mai risolti problemi. In attacco e ora anche in difesa. Guai, comunque, per Brighenti e soci ad uscire a mani vuote dallo “Scida” perché l’ultimo turno casalingo contro il Pisa potrebbe rappresentare una sorta di sfida da dentro o fuori in chiave spareggi promozione.

LE ASSENZE

Ancora guai per Nesta che degli infortunati recupera il solo D’Elia. Tabanelli, Rohden, Capuano e Zampano, infatti, non sono riusciti a smaltire i postumi dei rispettivi infortuni, però qualcuno di loro si candida per il rientro venerdì contro il Pisa. Nesta potrebbe riproporre il tridente con Ciano dietro le punte Novakovich e Dionisi che, contro il Benevento, pur uscendo la squadra dallo “Stirpe” sconfitta (2-3), si sono resi protagonisti di una prestazione convincente. A differenza di Ciano il quale, dal giorno della ripartenza dopo lo stop forzato per colpa del coronavirus, stenta a tornare il giocatore pericoloso e concreto di una volta. Stasera dovrebbe partire Bardi in porta, Brighenti, uno tra Ariaudo o Zsyminski e Krajnc difensori centrali, Salvi o Paganini e D’Elia o Beghetto sugli esterni, Gori e Haas mediani, Ciano dietro Novakovich e Dionisi. Scelte quasi obbligate per Nesta, anche perché le condizioni di Maiello non dovrebbero essere ancora al massimo e in mezzo, purtroppo per il tecnico, mancano delle valide alternative. Se, però, Nesta dovesse optare per il 3-5-2 classico, allora Paganini e D’Elia potrebbero agire sulle due corsie, mentre il centrocampo potrebbe essere presidiato da Maiello in veste di regista e da Gori e Haas mezze ali. In tal caso l’escluso dallo schieramento iniziale potrebbe essere Ciano a meno che Nesta non pensi a lui come spalla dell’inamovibile Novakovich, con Dionisi che di conseguenza partirebbe dalla panchina. Poco probabile, comunque, una ipotesi del genere considerato che il reatino è uno dei pochi a vedere la porta. Ariaudo, Maiello, D’Elia, Krajnc, Haas e Gori, peraltro, dovranno stare attenti a non farsi ammonire perché un eventuale quinto cartellino giallo, farebbe scattare per loro la squalifica in occasione dell’ultimo impegno. A Crotone per i difensori canarini si annuncia una serata complicata, in cui ci sarà da sbrigare lavoro straordinario per la presenza tra i padroni di casa del gigantesco attaccante Simy, capocannoniere con 20 gol (4 rigori).

