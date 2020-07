Michael Teghini è il nuovo playmaker della BPC Virtus Cassino. Il giocatore friulano, che nella passata stagione ha vestito la maglia di Costa D’Orlando, è il primo acquisto da parte della società rossoblù cassinate che milita in serie B.

Atleta classe ’92, è cresciuto nel settore giovanile dell’Azzurra Trieste esordendo tra i senior in serie A2 nella stagione 2011/12. È in serie C, però, che Teghini incomincia a spiccare il volo. Piadena, Ronchi dei Legionari e Servolana Trieste sono le tappe maggiormente prolifiche della sua carriera e che gli consentono di mettersi in mostra come giocatore pronto al salto di categoria. Nel 2016, infatti, arriva la chiamata di Barcellona Pozzo di Gotto, con il quale vive due stagioni da assoluto protagonista. Due primi posti in regular season, una final eight di Coppa Italia e una finale playoff proprio contro la Virtus Cassino (nell’anno poi che segnerà la promozione in serie A2 delle ‘V’ rossoblù), incoronano Michael come uno dei giocatori più importanti nel suo ruolo all’interno del terzo campionato nazionale italiano. Infine, veste la maglia di Lecco e proprio di Costa D’Orlando, sempre in Sicilia, prima di trasferirsi alla corte del DS Manzari alla BPC Virtus Cassino.

Queste le sue prime parole al momento della firma: “Sono molto felice di poter indossare il prossimo anno questa maglia. Ho scelto di accettare questa avventura perché, avendo giocato più volte, nella mia esperienza a Barcellona, contro la Virtus, e conoscendo altri atleti che negli anni hanno vestito questi colori, ho potuto apprezzare una società seria, ambiziosa e che ha voglia di puntare in alto anche nella prossima stagione. Mi aspetto di lavorare bene, creare un bel gruppo e togliermi delle soddisfazioni importanti anche a livello personale. Da un punto di vista individuale, sarò soddisfatto se, visto il mio ruolo da playmaker, riuscirò a far rendere al massimo tutti i miei compagni di squadra, mentre come obiettivo di squadra, a tutti piace vincere; credo che raggiungere i migliori risultati possibili, sia l’auspicio di tutti coloro i quali vestiranno, insieme a me, la maglia delle Virtus. Non vedo l’ora di iniziare”. Dopo la conferma di Fioravanti e la firma di Teghini, nei prossimi giorni la Virtus annuncerà altri nuovi arrivi. Del roster precedente ci sarà solo un'altra conferma, poi tutti volti nuovi ben otto. C'è attesa anche per il nome del nuovo allenatore.

