Sanità in Ciociaria, autorizzati bandi per 12 primari

Boccata d’ossigeno per gli ospedali laziali, compresi quella della provincia di Frosinone. La Regione Lazio ha autorizzato le procedure concorsuali «per il conferimento di 41 incarichi di direttore di struttura complessa (Uoc). I nuovi primari saranno presto operativi così da poter definire le linee operative ed organizzative delle rispettive strutture. I bandi delle procedure autorizzate saranno ora pubblicati sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana». Lo ha reso l’assessore regionale alla sanità e l’Integrazione Sociosanitaria Alessio D’Amato.

Per quanto riguarda la Asl di Frosinone sono stati autorizzati i bandi per 12 primari: due per la Uoc di medicina, uno per neurologia, uno per Spdc, uno per malattie infettive, uno per igiene e sanità pubblica, due per cardiologia, uno per chirurgia generale, uno per radiologia, uno per patologie da dipendenze e uno per anestesia e rianimazione.

