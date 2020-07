La decima edizione della Stra-Basket di Casalvieri, che si terrà nei fine settimana del 24-25-26 luglio e del 1-2 agosto, sarà doppiamente importante. Innanzitutto perchè si terrà lo stesso, in un anno in cui quasi tutte le manifestazioni, sportive e non, si fermano a causa dell'emergenza sanitaria in corso e poi perchè sarà dedicata alla memoria di Kobe Bryant, lo straordinario campione americano, ex dei Los Angeles Lakers, scomparso tragicamente il 26 gennaio di quest'anno in un incidente di elicottero insieme alla figlia Gianna e altre sette persone mentre si stava recando ad una partita di basket giovanile in California.

Nonostante il Covid-19, infatti, la Stra-Basket, il longevo torneo di pallacanestro amatoriale estivo di Casalvieri, non molla e sfida ogni difficoltà per onorare, appunto, la sua decima edizione. Sia pure con un programma ridimensionato, gli organizzatori hanno annunciato la volontà di far gareggiare gli atleti appassionati della palla a spicchi sul rituale playground di tartan in asfalto nei pressi delle scuole elementari. Anzi, prendendo spunto proprio dalla necessità di rispettare le regole anti-covid, dettate dalla recente ordinanza regionale per gli sport di squadra, la Stra-Basket diverrà un torneo prettamente amatoriale ed orientato soprattutto alle gare non agonistiche ed alla pratica sportiva. Non ci sarà, pertanto, come era avvenuto negli anni passati, la possibilità di mangiare e bere, così come non si svolgeranno concerti o eventi di contorno, che prevedono assembramenti. Le gare potranno essere ammirate entrando in uno spazio recintato, con misurazione della temperatura, registrazione di presenti ed atleti, posti a sedere distanziati e tutte le altre regole di comportamento riguardanti gli sport di squadra, oltre ai comportamenti da tenere in questo periodo di emergenza sanitaria.

I premi consisteranno solo nelle coppe offerte dal Comune di Casalvieri. Le date di svolgimento del Torneo, quest’anno dedicato, come detto, alla memoria di Kobe Bryant, sono il 24, 25 e 26 luglio, con il triangolare Gemar di inaugurazione e, a seguire, il torneo amatoriale 3x3. La settimana successiva, invece, l’1 e 2 agosto, sarà la volta del torneo amatoriale 5x5. Da sottolineare, infine, che per venire incontro alle difficoltà economiche delle attività commerciali, dopo la crisi causata proprio dal Covid-19, non saranno chieste sponsorizzazioni. Come forma di ringraziamento per il sostegno degli anni passati e come attività promozionale del territorio, saranno comunque esposti gratuitamente, su richiesta, striscioni pubblicitari sino ad esaurimento degli spazi a disposizione.

