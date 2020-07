C'è un nuovo positivo al Covid-19 in provincia di Frosinone. Da giorni in Ciociaria la curva si era appiattita sullo zero, ma ora è tornata a muoversi. Tra i tre casi riscontrati nelle ultime ore nel Lazio (14 in totale nella regione), stando al bollettino giornaliero è stato registrato il contagio di un 53enne di Cassino, individuato su segnalazione del medico di medicina generale.

