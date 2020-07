Una città a misura di bicicletta, con meno auto sulle strade, pulita, sostenibile e al passo con i tempi. È l’idea alla base del progetto che finalmente è diventato realtà della pista ciclabile i cui lavori hanno ufficialmente preso il via ieri e che collegherà la zona di Pontrinio a quella di San Domenico, attraversando la città di Sora nei punti più suggestivi della stessa. Ma questo è solo l’inizio perché l’obiettivo ultimo è quello di prolungarla fino a Balsorano. Salvo complicazioni legate perlopiù al maltempo i lavori dovrebbero terminare nel mese di ottobre. Ieri mattina nella sala consiliare del Municipio si è tenuta l’attesa conferenza di presentazione dei lavori alla presenza del sindaco Roberto De Donatis, del consigliere delegato alla mobilità Natalino Coletta e dell’ingegnere che ha realizzato il progetto e direttore ai lavori Stefano Polsinelli.

Si estenderà lungo quasi 8 chilometri, andando a collegare il quartiere di Pontrinio al parco fluviale Famiglia La Posta. L’ing. Polsinelli ha illustrato gli aspetti salienti dell’opera pubblica: “Si tratta di un progetto articolato con ricadute benefiche sul territorio sia dal punto di vista turistico che culturale ed ambientale. La pista partirà da Pontrinio dove ci sarà la prima delle aree di sosta previste nel percorso, tutte dotate di totem informativi e pensiline con pannelli fotovoltaici per ricarica delle bici a pedalata assistita. Sarà realizzato anche un semaforo dedicato per pedoni e ciclisti che agevolerà l’attraversamento di Viale San Domenico per consentire il raggiungimento in sicurezza di Parco La Posta”.

Sono previsti cinque impianti fotovoltaici con relative pensiline per bici e l’installazione e la sostituzione delle lampade esistenti con i moderni e più funzionali led: questa tecnologia permetterà di fruire di una migliore qualità di illuminazione, poichè sarà possibile generare qualsiasi colore desiderato mediante il dosaggio delle tre fonti primarie di colore di ed effetti cromatici di notevole impatto visivo.

IL SINDACO

“Oggi è un giorno importante per la nostra città – ha detto il Sindaco Roberto De Donatis –La pista ciclabile è una vera spinta verso il futuro. È un’opera che segue il filo conduttore del nostro programma elettorale all’insegna della rigenerazione urbana e della sostenibilità ambientale. Sono contento che passi anche accanto alla scuola innovativa progettata dal Sen. Renzo Piano perché la mobilità sostenibile deve sposare la didattica sostenibile. Da oggi il nostro obiettivo è quello di estendere il percorso anche in altri comuni. Sono in atto richieste di finanziamento per connetterci con il territorio di Isola Liri ed è al vaglio anche il collegamento con la Valle di Roveto”.

Con pavimentazione drenante ecosostenibile, il tracciato ciclabile sarà arricchito e reso funzionale da cordonatura a separazione della carreggiata ciclabile da quella riservata alle macchine; arredo urbano (cestino rifiuti, portabiciclette, panchine, colonnine attrezzate); installazione di semaforo per velocipedi e Impianto di videosorveglianza. Piena soddisfazione è stata espressa dal consigliere Natalino Coletta, grande sostenitore del progetto: “Il territorio sorano necessità di questa opera “green” che è una delle peculiarità del nostro programma elettorale. Sono orgoglioso di vedere oggi la consegna dei lavori perché ho sostenuto da anni la sua realizzazione. Ringrazio le associazioni “Unione Ciclisti”, “Ciclisti Sorani” e “Tofaro Insieme” per avere lavorato in sinergia con l’Amministrazione comunale a questo importante obiettivo”.

