Sora, sosta selvaggia sui posti per disabili: volantini sulle auto per sensibilizzare

Parcheggi per diversamente abili occupati abusivamente: una cattiva abitudine che a Sora persiste, nonostante i tanti appelli dei portatori di handicap. Nel frattempo, scendono in campo le associazioni. È di venerdì l’iniziativa di 2.0 che ha effettuato volantinaggio in città, proprio nei pressi dei parcheggi gialli, per richiamare l’attenzione sul problema: «Vuoi il mio posto? Prendi il mio handicap» è scritto sui volantini lasciati sotto i tergicristalli.

Una città attenta alle necessità della categoria è una città che senz’altro cresce e che contribuisce a migliorare la qualità della vita dei disabili. A Sora gli stalli sono quasi sempre occupati, persino dinanzi alle strutture sanitarie e all’ospedale. «Questa iniziativa - spiega il portavoce Mollicone - nasce dalla segnalazione ricevuta da un nostro concittadino alle prese perennemente come tanti con la mancanza di senso civico da parte di alcuni sorani. Una problematica già denunciata, ma fino ad ora senza trovare soluzioni. La frase scritta sul volantino è semplice, ma significativa, e dovrebbe richiamare tutti ad uno spiccato senso civico». L’associazione rivolge un invito anche al comandante della polizia locale a mettere in campo tutti gli sforzi necessari a risolvere questa problematica.

