Vigilanza privata armata per la sicurezza urbana.

Lo ufficializza la deliberazione numero 63, del 9 luglio 2020, della giunta comunale di Isola del Liri. L’oggetto recita: «Istituzione servizio di vigilanza privata nel centro cittadino di Isola del Liri».

I servizi saranno effettuati da operatori in possesso di idonea licenza prefettizia per lo svolgimento dell’attività di vigilanza armata.

IL DOCUMENTO

«Il programma dell’Amministrazione comunale – si legge nel documento - prevede la necessità di rafforzare la sicurezza nel territorio comunale, ponendo in essere una serie di interventi finalizzati a svolgere un’azione deterrente contro atti malavitosi».

E ancora: «E’ stato recentemente segnalato e verificato che, soprattutto nelle ore serali e notturne, il centro storico cittadino è caratterizzato da una consistente presenza di cittadini, in gran parte appartenente alle fasce più giovani di età, che stazionano negli spazi pubblici consumando in grande quantità cibi e bevande. Questo fenomeno comporta inevitabilmente la deturpazione di molti siti pubblici, anche di particolare pregio artistico, storico e culturale, nonché l’abbandono incontrollato di una grande quantità di bottiglie, anche di vetro, e di resti di cibi consumati. Il fenomeno segnalato comporta grave pregiudizio al decoro urbano e crea concreto pericolo all’incolumità pubblica ed alla sicurezza urbana».

LE STRADE

Nella deliberazione sono elencate tutte le strade dove le due pattuglie avranno libertà di movimento: via Verdi, via San Giuseppe, corso Roma, via Roma (tratto che va dall’intersezione via Trito fino all’intersezione via Po), via G.B. Chigi Nobile, via Vicolo della Mola, via Nicolucci, piazza San Lorenzovia, A. Marsellavia, Colle San Lorenzo, via Corradivia Carbonelli, via Colle S. Bartolomeo, via Supportico Condotti, via Catarinelli, via Largo Berardo, piazza Abate Pistilli, via Cascata, via Vicolo I° Cascata, via Vicolo II° Cascata, via Vicolo III° Cascata, via Vicolo IV° Cascata, via Vicolo V° Cascata, via Manna, piazza SS.Triade, via Pietro De’ L’isola.

PATTUGLIE IN CAMPO

Le due pattuglie stazioneranno nelle ore serali e notturne: «I vigilantes entreranno in servizio nell’arco dell’orario notturno – conclude il documento dell’ente comunale - allo scopo di rendere visibili la presenza e di controllare che non si verifichino atti vandalici».

Questo documento si interfaccia con la delibera n°75 del 6 luglio scorso che parlava di misure di prevenzione e contrasto all’alterazione del decoro urbano e al degrado nel centro storico di Isola del Liri.

