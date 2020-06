Frosinone, un piano per ridare slancio al turismo: presentato il progetto "Vacanze ciociare"

Un piano per rilanciare il turismo in Ciociaria, tra i settori più colpiti dall'emergenza Covid.

Si chiama “Vacanze ciociare” il progetto presentato oggi nella Capitale dalla Camera di commercio di Frosinone. Oltre al presidente dell'ente camerale del capoluogo, Marcello Pigliacelli, che ha illustrato la formula ideata per ridare impulso al comparto, c'erano il presidente Cciaa di Roma, Lorenzo Tagliavanti, il presidente di Unindustria Lazio, Filippo Tortoriello, il presidente di Confesercenti di Roma, Valter Giammaria, il presidente di Coldiretti Lazio, David Granieri, il direttore generale di Federlazio, Luciano Mocci, il presidente di Legacoop Lazio Sud, Daniele Del Monaco, il presidente di Confcooperative Roma, Marco Marcocci, e il presidente del Consiglio regionale, Mauro Buschini.

«“Vacanze Ciociare” - si legge in una nota della Camera di commercio di Frosinone - è un'iniziativa che mira a valorizzare il territorio della provincia, a far conoscere ed esaltare le eccellenze presenti, ma anche i luoghi, la natura, il verde, i borghi, lo sport, l’enogastronomia, la musica di una terra millenaria, ricca di storia e cultura. Parliamo, in sostanza, di un progetto di incoming turistico costruito intorno alle bellezze della Ciociaria, alla sua forza ricettiva, ed è rivolto a famiglie, coppie, turisti italiani e stranieri, sportivi e gastronauti».

E' stato realizzato il portale comeinciociaria.it all'interno del quale si possono organizzare le proprie vacanze in Ciociaria.

«Ogni viaggiatore potrà creare un proprio pacchetto personalizzato; scegliere quale itinerario a lui è più congeniale, quello naturalistico, quello storico-artistico o quello enogastronomico. Il fruitore dei servizi effettuerà una prenotazione free, che non avrà, quindi, costi al momento della convalida e oltre alle agevolazioni sulle tariffe avrà la facoltà di cambiare i suoi itinerari e le strutture ricettive per il pernottamento anche al momento del suo arrivo», è stato aggiunto.

Il periodo in cui si potrà usufruire dei pacchetti va dal primo luglio al 20 febbraio 2021.

