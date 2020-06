Frosinone, nubifragio nella Valle dei Santi: stanziati i primi fondi per i lavori nell'area colpita

Primi fondi per i Comuni del Cassinate, della Valle dei Santi, colpiti dall'ondata di maltempo dell'8 giugno scorso. La Regione aveva già proclamato lo stato di calamità naturale e ora ha previsto lo stanziamento di oltre un milione di euro per i lavori, cui si aggiungono fondi della Provincia.

“Per il 2020 - si legge in una nota della Regione - saranno finanziati interventi quantificati in 310mila euro dall’Amministrazione provinciale di Frosinone, i quali verranno eseguiti da Astral spa, mentre per gli interventi di somma urgenza, evidenziati come indifferibili dal Comune di San Giorgio a Liri, finanziati e quantificati in 400mila euro, saranno eseguiti dalla direzione lavori pubblici, stazione unica appalti risorse idriche e difesa del suolo della Regione. È inoltre previsto un contributo straordinario per un importo complessivo di circa 1 milione e 300mila euro per i Comuni di Ausonia, Castelnuovo Parano, Esperia, Sant’Ambrogio sul Garigliano, Sant’Andrea del Garigliano, Coreno Ausonio, Pico, Pignataro Interamna, Sant’Apollinare, Vallemaio, la XIX Comunità Montana e il consorzio di bonifica Valle del Liri”.

