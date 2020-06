Frosinone, visite guidate virtuali: sabato la chiusura con il viaggio nella cattedrale

Visite guidate virtuali a Frosinone: il 20 giugno la chiusura con i patroni della città.

Ultimo appuntamento con il progetto “Frosinone tra realtà virtuale e reali virtù", realizzato mediante il piano di gestione “Frosinone Alta” dell’assessorato al Centro storico, in collaborazione con la Pro Loco di Frosinone.

Dopo il grande successo di pubblico delle “puntate” precedenti, il format in bilico tra storia, arte e architettura tornerà in diretta streaming su www.comune.frosinone.it e sulla pagina Facebook Pro Loco di Frosinone alle 18 di sabato 20 giugno, in occasione della festa dei patroni Silverio e Ormisda, con la visita guidata della cattedrale di Santa Maria Assunta.

