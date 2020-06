Inizia oggi il conto alla rovescia per la ripresa del campionato che, sabato prossimo, vedrà il Frosinone impegnato in trasferta (ore 18) contro il Trapani di Fabrizio Castori. Un allenatore che sembra avercela, sportivamente parlando, con i giallazzurri ai quali in passato, quando era alla guida del Carpi, riuscì a dare un grosso dispiacere battendoli al Matusa nei playoff.

Ma il vulcanico tecnico marchigiano negli anni si è rivelato quasi sempre un osso duro per il Frosinone, nei confronti del quale a ben guardare ha avuto un atteggiamento fatto di amore e odio (sportivo). E anche stavolta, nonostante la classifica dei siciliani possa far pensare il contrario, Brighenti e soci dovranno tenere alta la barra della concentrazione e della cattiveria agonistica per evitare di cadere in qualche trabocchetto che l’allenatore di casa, comunque, inventerà per tirarsi fuori da una situazione di assoluta precarietà.

IL TECNICO DEI SICILIANI

E, non a caso, Castori è intervenuto sui canali ufficiali del Trapani, commentando la ripresa della stagione e la prima partita contro il Frosinone: «Come tutti, arriviamo alla ripresa con tanti punti interrogativi. Cento giorni dall’ultima partita di Empoli sono tanti. Finché non avremo un termine di paragone concreto relativo alla partita, si fa fatica a dare un giudizio. Chiaramente ci siamo allenati, dall’ultima settimana al completo, dopo aver ottemperato a tutti gli obblighi previsti dai protocolli sanitari. Poi, è ovvio che l’allenamento è un conto, la gara un altro. Stiamo lavorando con impegno, cercando di recuperare la condizione migliore, però aspetto la prima partita per verificare a che punto siamo. Quella con il Frosinone sarà la prima di dieci sfide nelle quali ci giochiamo la salvezza. Siamo consapevoli di dover realizzare un capolavoro. Non dovremo sbagliare nulla o quasi. Servirà un finale al massimo per centrare una salvezza che vogliamo fortemente. Sarà dura, ma siamo convinti di potercela fare. La paura non rientra nel mio vocabolario».

I GIALLAZZURRI

Dal canto loro i giallazzurri torneranno in campo nel pomeriggio per la ripresa della preparazione, dopo il riposo di ieri. Preparazione che a cinque giorni dalla gara di Trapani, ricalcherà sicuramente quella che Nesta e il suo staff fanno svolgere alla squadra nel periodo che precede la disputa di una partita. Anche Nesta, così come ha confessato Castori, a cento giorni dagli ultimi 90’ giocati prima che il coronavirus costringesse a chiudere l’Italia, è curioso di vedere in quale maniera risponderanno i suoi giocatori, a livello fisico e mentale, in una sfida che solo sulla carta sembrerebbe far pendere l’ago della bilancia dalla parte dei Leoni ciociari. E se, come dice sempre l’allenatore dei siciliani, per battere il Frosinone ci vorrà un capolavoro, è anche vero che i giallazzurri di Nesta se vorranno avere speranze di poter soffiare il secondo posto al Crotone, distante al momento 2 punticini (47 contro 49), che permetterebbe loro di centrare la promozione diretta in Serie A, sabato prossimo dovranno sbancare il “Provinciale”. Le mezze misure non porteranno a nulla di concreto. Chissà, forse Nesta in attacco starà pensando di buttare nella mischia il piccoletto Citro, l’ex di turno, da affiancare allo spilungone americano Novakovich. O, magari, accanto allo statunitense, di schierare Ardemagni per il battesimo in giallazzurro del bomber. Dionisi, infatti, è squalificato. A centrocampo, invece, dovremmo rivedere il combattente Gori insieme con Maiello e uno tra Rohden e Tabanelli.

