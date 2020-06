Frosinone, escursionisti dispersi su monte Cacume: rintracciati in serata

Ore di paura ieri per una coppia di escursionisti che si è smarrita sui Monti Lepini nella vetta di Cacume a Patrica. La coppia ciociara aveva raggiunto la vetta ieri mattina dopo alcune ore di cammino, approfittando di una mattinata calda e caratterizzata dal sole. Ma nel pomeriggio i due, dopo aver pranzato al sacco, hanno provato a fare ritorno dal luogo di partenza (il tunnel di Patrica), ma sono stati colti da un improvviso e violento temporale e folate di vento.

A quel punto, non riuscendo a trovare la via del ritorno, hanno lanciato l’allarme. Sul posto sono arrivate squadre di carabinieri e protezione civile guidata da Andrea Del Monte. I due sono stati recuperati intorno alle 21.30 e affidati alle cure del 118. Tanta la paura, ma nessun problema per lo stato di salute. «Abbiamo perso l’orientamento» si sono giustificati.

