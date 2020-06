Una campagna promozionale illustrata. Isola del Liri diventa un cartone animato, l’idea originale e colorata arriva dalla rete d’impresa StayIsola. «Progettare una campagna promozionale per un paese non è mai facile – commentano gli ideatori della campagna Iam edizioni -. La maggior parte delle volte, infatti, è necessario andare ad individuare gli elementi caratteristici e distintivi di un paese, in grado di attrarre flussi di visitatori e non deludere le aspettative. Isola del Liri, in realtà, è forse una delle poche eccezioni nei 91 comuni della Ciociaria, nonché una delle poche a possedere una caratteristica unica in Italia e probabilmente anche in Europa: una cascata all’interno del centro storico. Una di quelle cose che proprio non devi inventare, che è sempre stata lì, sotto gli occhi di tutti. E ha bisogno solo di essere raccontata».

La rete d’impresa StayIsola è nata nel dicembre 2017 con un organigramma formato da 30 commercianti, con un presidente, Bruno Macciocchi, e 5 consiglieri, tutto per promuovere e valorizzare la città, attraverso finanziamenti regionali per lo sviluppo ed il commercio. StayIsola riuscì a intercettare 100mila euro, gran parte destinati alla riorganizzazione del centro storico, arredo urbano, varchi elettronici e telecamere di videosorveglianza. Ora con una modica somma StayIsola sbarca con una campagna pubblicitaria di sei mesi sui social, in un momento storico particolare e dove il messaggio della città assume un contorno particolare ed indicativo: «Abbiamo analizzato il progetto partendo dalle basi - commenta Alessandro Rossi art director di Iam Edizioni - avendo costatato che mancavano gli strumenti essenziali per una promozione del paese contemporanea. Guardare Isola del Liri non solo dal punto di vista della cascata, ma rigenerare delle aree urbane per creare interesse ai visitatori. Così abbiamo disegnato la città attraverso 4 illustrazioni, il comune denominatore, ovviamente, è l’acqua, che spunta ad ogni disegno sugli edifici del centro storico. Questa è la prima fase. Nella seconda si realizzeranno nuovi punti di attrazione che possano diversificare l’offerta per il turista: una panchina gigante, un murales con la mappa di Isola del Liri, un segnale a terra, un hashtag “scatta la cascata”, la foto finirà all’interno di un concorso che estrarrà dei premi immediati da ritirare in uno dei tanti punti vendita di Isola. Questo fa parte di un progetto a breve termine. StayIsola prevede altri due step a medio e lungo termine, che riguardano la creazione di nuovi spazi urbani e la riqualificazioni di cartiere ed edifici abbandonati, un polo museale. Oggi piccole istallazioni, domani un vero e proprio polo museale attraverso la storia industriale del paese».

