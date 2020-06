Nuovo fine settimana di movida ad Anagni dopo le settimane del lockdown, con giovani e meno giovani in giro per le strade della città. Come già accaduto due settimane fa, tornano le polemiche per il modo in cui, tra sabato e domenica, si trasforma il centro storico, tra schiamazzi, alcol e sballi di diverso tipo. Tanto che il sindaco Natalia è intervenuto per annunciare una nuova stretta nei controlli, nella vendita degli alcolici e nelle sanzioni.

A dare l’allarme sono stati, domenica scorsa, tanti cittadini del centro storico. Uscendo nelle prime ore del mattino, dopo un sabato notte già tormentato tra urla e schiamazzi, hanno trovato in diverse parti del centro uno spettacolo desolante, con le strade ridotte a cumuli di immondizia, scarichi fognari rotti, vasi di fiori rovesciati a terra, bicchieri di plastica colmi di mozziconi e chiazze di escrementi e di vomito sull’asfalto. Un panorama disgustante, tanto che i cittadini si sono rivolti per le loro rimostranze agli esponenti dell’amministrazione comunale, agli uomini della polizia locale e ai carabinieri. I militari erano già intervenuti nella notte precedente, come detto, per sedare una rissa tra giovani. Non è purtroppo la prima volta che accade. Già due settimane fa si erano verificati casi analoghi, con la zona sottostante a piazza Cavour, sede dello storico Parco della Rimembranza, ridotta a un vero e proprio bivacco.

IL SINDACO

Come era già accaduto nelle circostanze precedenti, sull’accaduto è arrivata la condanna del sindaco Natalia: «Ricordo - ha detto il primo cittadino - che già due settimane fa si verificarono spiacevoli episodi al Parco della Rimembranza e in quel caso i responsabili furono individuati grazie al sistema di videosorveglianza, tanto che la polizia locale sta emettendo i verbali di sanzione. Ove ci sono telecamere si interviene sempre tempestivamente perché il centro storico va salvaguardato dagli eccessi di qualcuno che non è capace di divertirsi in modo civile». Sulle misure da attuare in questo nuovo caso, Natalia è stato chiaro, prefigurando sanzioni più dure e lo stop alla vendita degli alcolici dalle 24: «Continueremo ad avere tolleranza zero nei confronti dei vandali e dei maleducati; allo studio c’è la possibilità di vietare con un’ordinanza la somministrazione di alcolici oltre la mezzanotte, insieme a una intensificazione dei controlli». Natalia ha ribadito di non voler essere considerato «un sindaco sceriffo; ma credo che sia fondamentale garantire la vivibilità del centro storico». Natalia ha poi spiegato che «come amministrazione non siamo indifferenti alla questione movida, interverremo con gli strumenti che la legge ci mette a disposizione»; ha chiarito che «non possiamo supplire alla mancanza d’educazione, all’assenza delle famiglie come alla disobbedienza dei figli». Ha ricordato infine che atteggiamenti del genere non aiutano la ripresa della città: «Non è facendo sfregio dei vicoli del centro storico che si aiutano la città e le sue attività commerciali a ripartire».

© RIPRODUZIONE RISERVATA