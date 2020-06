Scontro sulla Casilina: motociclista 25enne di Paliano elitrasportato al San Camillo di Roma. E’ in prognosi riservata F.P., che, ieri mattina, è rimasto coinvolto in un incidente avvenuto sulla Casilina, nel territorio di Valmontone (Roma).

Mancavano una decina di minuti alle 10 quando, per cause in corso di accertamento, nei pressi di un distributore di benzina, si è verificato il frontale tra una Hyundai, guidata da una donna di Valmontone che procedeva verso Colleferro, e il giovane di Paliano che viaggiava in direzione opposta in sella alla sua moto.

Ad avere la peggio è stato il ragazzo di Paliano che ora è ricoverato in prognosi riservata, mentre la donna è uscita quasi illesa.

Attivati i soccorsi, sul luogo sono giunti i sanitari del 118 di Colleferro che hanno allertato l’eliambulanza con la quale F.P. è stato trasportato al nosocomio San Camillo di Roma dove è arrivato in codice rosso. Oltre al forte trauma cranico, il motociclista, che aveva deciso di trascorrere una giornata con gli amici con i quali condivide la passione per la due ruote, ha riportato la rottura della spalla, del femore, delle braccia e contusioni varie anche sul volto. I carabinieri hanno effettuato i rilievi.

