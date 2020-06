Frosinone, borse di studio: riaperti i termini

Il settore pubblica istruzione del Comune di Frosinone ha riaperto i termini per accedere alle borse di studio 2019/2020. La scadenza per presentare la domanda è il 19 giugno. Il finanziamento si rivolge agli studenti delle scuole superiori di secondo grado statali e paritarie o agli studenti di un percorso triennale di formazione professionale (quarti anni esclusi). Gli interventi, finanziati dalla Regione Lazio, sono destinati ai ragazzi residenti nel capoluogo, sulla scorta dei requisiti ancorati al reddito del nucleo familiare di appartenenza. Il genitore o lo studente, se maggiorenne, può presentare la richiesta alle seguenti condizioni: residenza nel Comune di Frosinone; indicatore dell’ultima attestazione ISEE in corso di validità del nucleo familiare dello studente non superiore a 15.748,78 euro.

