Frosinone, nuova allerta meteo da domani

Nuova allerta meteo per la Ciociaria.

"Il Centro funzionale regionale rende noto che il Dipartimento della protezione civile ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse con indicazione che dalle prime ore di domani, lunedì 8 giugno, e per le successive 18-24 ore si prevedono sul Lazio precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, locali grandinate e forte raffiche di vento. Il Centro funzionale ha inoltrato un bollettino con allerta gialla per criticità idrogeologica per temporali su Bacini Costieri Nord, Bacino Medio Tevere, Appennino di Rieti, Bacini di Roma, Aniene, Bacini Costieri Sud e Bacino del Liri”. E' quanto comunicato dalla Regione in una nota.

