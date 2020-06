Coronavirus Frosinone, giugno si apre con due contagi

Covid-19: nuovi positivi in provincia di Frosinone. Si tratta di due uomini residenti tra Isola Liri e Castelliri. Il mese di giugno, in piena Fase 2, si apre con la curva dei contagi in crescita, anche se il Coronavirus ormai non fa più paura. Le persone uscite dall’isolamento domiciliare nella giornata di ieri sono state 5.

«Abbiamo registrato, nella Regione Lazio, 10 casi positivi di cui 3 riferiti a recuperi di notifiche e continuano a crescere i guariti che sono stati ben 95 nelle ultime 24 ore. Non dobbiamo abbassare il livello di guardia in vista delle riaperture del 3 giugno», ha spiegato l’assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato. Proseguono le attività per i test sierologici agli operatori sanitari e delle Forze dell’Ordine, su scala regionale sono stati eseguiti oltre 70 mila test con una circolazione pari al 2,6 per cento.

