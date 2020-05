Arpino, gli alunni del Tulliano ambasciatori dell’Europarlamento

Gli studenti dell’IIS ”Tulliano” di Arpino sono stati selezionati, per l’anno scolastico 2019-2020, come Ambasciatori del Parlamento Europeo. Il progetto ha coinvolto gli studenti (22 alunni) di numerose iniziative volte alla tutela e alla valorizzazione del territorio: «L’Ambassador School Programme è un progetto promosso dall’Ufficio del Parlamento europeo in Italia – sottolinea Andrea Chietini, presidente “Fondazione Mastroianni” - e si rivolge alle scuole secondarie di secondo grado con l’obiettivo di rendere gli studenti più consapevoli del processo di democrazia parlamentare europea, del lavoro degli eurodeputati nonché di far conoscere loro i diritti dei cittadini europei». Il progetto ha coinvolto anche i docenti nel ruolo di ”ambassador senior”, con il compito di diffondere il messaggio e formare gli studenti. Ventidue alunni delle classi terze e quarte hanno sviluppato il tema proposto “l’Europa e la tutela dell’ambiente”.

