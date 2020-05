Frosinone, musica protagonista il 2 giugno: concerto in diretta dalla Prefettura

Dopo il primo appuntamento, nel chiostro di palazzo Jacobucci, sede dell'Amministrazione provinciale di Frosinone, l'iniziativa 'Provincia Creativa', curata dal vicepresidente e delegato alla cultura, Luigi Vacana, varca le porte del palazzo del governo.

Si tratta della rassegna itinerante di musica, arte e creatività nata per valorizzare e promuovere le eccellenze del territorio. Il tutto nel rispetto delle misure imposte dal contrasto alla diffusione del Covid-19.

In collaborazione con la Prefettura, infatti, l'evento si terrà in una data quanto mai evocativa e celebrativa per il Bel Paese: il 2 giugno, la Festa della Repubblica.

Per l'occasione, a partire dalle 21.10, si terrà un concerto, affidato all'Orchestra da Camera di Frosinone e non solo, che sarà trasmesso in streaming sui social attraverso i portali della Prefettura, dell'Unione delle Province, di CiociariaTurismo e di altri partner. In televisione diretta sul canale Extra Tv.

