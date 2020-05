Dai capelli parrucche per pazienti oncologici, anche a Sora parte la campagna

È iniziata a Sora la campagna di sensibilizzazione «Mi taglio i capelli e dopo l’emergenza aiuto te», incentrata sul tema oncologico, promossa dall’associazione no profit «Iniziativa donne». L’iniziativa, cui hanno aderito anche diversi Comuni della zona, sostiene il progetto «Banca dei Capelli», nato in provincia di Bari, per realizzare e donare ai pazienti oncologici parrucche inorganiche. «La campagna di sensibilizzazione - si legge in una nota del Comune di Sora - mira a promuovere, presso i saloni dei parrucchieri del territorio, la raccolta di ciocche di capelli di una lunghezza minima di 27 centimetri, naturali o tinti, ma privi di meches». Raccolte in treccine, vanno consegnate all’associazione Iniziativa Donne che si occuperà di inviarle alla «Banca dei capelli» che, dopo l’opportuna lavorazione, recapiterà le parrucche a Sora. L’ospedale «Santissima Trinità di Sora - dichiara nella nota il sindaco De Donatis - è un affermato centro oncologico e per questo sul territorio esiste una sensibilità notevole».

