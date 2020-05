Alla scoperta delle bellezze naturalistiche della provincia di Frosinone con il pic-nic nel “manicuto ciociaro”. Non poteva che avere la regia di un grande genio della cucina e amante della Ciociaria l’idea che sta per partire ad Acuto con Nu’ Trattoria italiana dal 1960.

L’ideatore dell’iniziativa, che dal 30 maggio porterà a scoprire la Ciociaria con i suoi territori montani e collinari, è Salvatore Tassa, cuciniere della Colline Ciociare che una ne fa e cento ne pensa. A inizio pandemia aveva confidato a Il Messaggero che si sarebbe reinventato facendo tesoro di ciò che l’isolamento gli avrebbe ispirato. Mentre nell’elegante e accogliente sala affacciata sulla colline ciociare (che danno il nome all’omonimo ristornante pluripremiato dalle guide) si sta mettendo a punto la riapertura prevista per il 5 giugno, al piano di sotto, dalla NU’ trattoria, è già partito il dopo Covid con la proposta del "Manicuto Ciociaro". Il "manicuto" è il cesto dal grande manico che veniva utilizzato dai contadini per la sporta e dalle donne per fare la spesa ai mercati, “un simbolo della nostra civiltà rurale – spiega il team che lo ha ideato – e noi lo faremo rivivere per voi”.

Il moderno "take away" si trasforma in un rito di cultura contadina e di condivisione, dunque, con l’intento di far riassaporare la cucina ciociara grazie ai succulenti pranzi da asporto preparati al momento. La gola, inoltre, si abbinerà alla paesaggio e alla fruizione di spazi che il turismo di prossimità ci spingerà a riscoprire. Il manicuto, oltre a tante prelibatezze come il pane di farro, i fini fini ai pomodorini bruciati o il coniglio alle erbe di montagna, conterrà anche la proposta di alcuni itinerari da provare minuti di scarpe da trekking: “i posti nascosti più belli nei dintorni tutti a pochi chilometri di distanza da noi – viene spiegato - per poter andare a scoprire angoli incantati della Ciociaria e pasteggiare immersi nella natura in tutta libertà ma con le nostre preparazioni. Dai laghi agli antichi monasteri, dalle cascate agli altipiani”. L’idea ha già incontrato il favore di tanti clienti che hanno contattato Salvatore Tassa per prenotare il loro “manicuto”. E come se non bastassero il buon cibo, la possibilità di tenere il cesto e i suggerimenti per fare una passeggiata in grado di arricchire la vista, l’iniziativa presenterà il timbro del rispetto dell’ambiente perché piatti e posate saranno riciclabili; ed ecco che il profumo antico delle cose fatte come una volta, e riscoperte durante la quarantena, si sposa perfettamente con la valorizzazione del territorio.



