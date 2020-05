Bar pieni e negozi vuoti. Il centro di Sora ieri pomeriggio era pieno di persone a passeggio ma soprattutto sedute dinanzi ai bar prevalentemente di piazza Santa Restituta ma in generale di tutto il centro urbano. Chiese affollate per il mese Mariano. E c’era da aspettarselo. In tanti indossavano le mascherine ma altrettanto numerosi coloro che, soprattutto fra i più giovani, camminavano in gruppo senza rispettare le distanze e tantomeno indossare i dispositivi di sicurezza come invece prevede la legge, indispensabili per limitare i contagi.

La città, dopo il Lockdown che ha messo a dura prova tante famiglie, costrette a fare i conti con le entrate dimezzate o ridotte al minimo ma comunque con spese da affrontare quotidianamente, è ripartita con slancio e coraggio grazie anche all’ordinanza emanata nella serata di domenica dal sindaco Roberto Donatis al termine di una lunga e densa teleconferenza con i dirigenti degli uffici preposti. Le aperture, infatti, di tutte le attività sono state fissate alle ore 6:00 mentre le chiusure alle 21:30 e questo vale per tutti ad eccezione dei bar che, invece, possono restare aperti fino alle ore 24:00. È stata questa una misura adottata per incoraggiare la ripresa economica dopo uno stop durissimo imposto dall’emergenza coronavirus. Ma occorre prudenza perché il virus non è certo scomparso.

L’amministrazione deve però fronteggiare le istanze che arrivano da diverse categorie, in particolare quella degli ambulanti. Solo una minima parte di loro, infatti, giovedì sarà impegnata nel tradizionale mercato. potranno sistemare i banchi soltanto coloro che vendono frutta e verdura e che per il momento verranno sistemati, così come è accaduto da sempre, in piazza Indipendenza e questo in attesa della rimodulazione del mercato che avverrà prossimamente. A tal proposito per mercoledì pomeriggio è prevista una riunione alla presenza dell’assessore delegato Daniele Tersigni in cui parteciperanno anche i sindacati per fare il punto della situazione e capire come venire incontro alle richieste degli ambulanti che per il momento sembrano essere gli unici a non essere ripartiti: “E’ ancora viva l’emergenza sanitaria: nulla deve essere sottovalutato per non vanificare quanto di buono fatto fino ad ora - ha detto il sindaco Roberto De Donatis - . Oggi (ieri) riaprono molte attività produttive a cui vanno i migliori auguri e auspici sia nell’erogazione dei servizi, di cui tutti abbiamo bisogno, sia per la possibilità di ripresa che dia presto ottimi frutti. Alcune attività soffrono ancora del fermo come gli ambulanti non alimentari, che non potranno partecipare giovedì prossimo al mercato settimanale. E’ indispensabile continuare a mantenere le abitudini per la sicurezza: il distanziamento sociale, l’uso dei dispositivi di protezione personale. Molti ancora non hanno capito che la mascherina è una garanzia per se stessi ma anche per gli altri: l’utilizzo di questi dispositivi deve diventare un’abitudine consolidata”.

