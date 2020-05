Via ai test sierologici nel Frosinone, ma per adesso soltanto sui 26 giocatori della rosa, in attesa dell’eventuale ripresa delle sedute di gruppo la cui data, però, non è stata ancora decisa. Fino ad allora, quindi, potrebbero fermarsi anche gli allenamenti individuali facoltativi all’interno del centro sportivo di via Casilina Sud, a Ferentino, che il club giallazzurro mette a disposizione dei propri tesserati. Nell’ultimo comunicato apparso sul sito ufficiale della Società lo scorso primo maggio si sottolineava che «in ottemperanza del Dpcm del 26 aprile 2020 le attività della prima squadra, salvo diverse indicazioni, riprenderanno lunedì 18 maggio». Quel giorno è arrivato, ma il Frosinone a quanto se ne sa, in mancanza di nuove comunicazioni, oggi non riprenderà le attività come “Gruppo squadra” perdurando il clima di incertezza. Nel pomeriggio, invece, un primo gruppo di giocatori effettuerà i test sierologici in un laboratorio di analisi che si trova nelle immediate vicinanze del centro sportivo. Domani, poi, toccherà al secondo gruppo di calciatori e in questo modo verrà completato un primo screening per verificare lo stato di salute di ogni giallazzurro. Ma quando si potrà ripartire con le partitelle sul campo che prevedono anche contatti molto ravvicinati tra i giocatori? Difficile stabilire una data seppure ipotetica perché tutto dipenderà dalla situazione sanitaria legata alla pandemia di coronavirus e alla curva epidemiologica dei contagi che, però, sembra abbassarsi ogni giorno di più, anche se non in tutte le regioni italiane. Le parole del presidente del Consiglio Giuseppe Conte, pronunciate nel corso della conferenza stampa di sabato, confermano che la situazione va migliorando, ma che occorre prudenza. «Per la ripresa e per parlare di una data bisogna avere qualche garanzia in più che al momento non c’è», ha dichiarato il presidente del Consiglio.

I NODI

Si continua, comunque, a lavorare al protocollo riveduto e corretto dalla Figc così come richiesto dal Cts del Governo, con i tre nodi da sciogliere: il ritiro blindato, la quarantena allargata in caso di un solo positivo e la responsabilità dei medici sociali. Ritiro e responsabilità dei medici sembrano problemi superabili, mentre per la quarantena potrebbe essere più complicato. Il nodo del ritiro prolungato potrebbe essere superato dall’effettuazione di tamponi e test sierologici ogni 4 giorni su tutti i componenti del cosiddetto “gruppo squadra”, vale a dire giocatori, staff tecnici e sanitari, dirigenti e addetti. La sensazione è che alla fine il nodo possa essere sciolto definitivamente dall’incontro tra Conte e il capo della Figc, Gravina, che dovrebbe tenersi in giornata. L’incontro, a cui viene data grande importanza, potrebbe fare un po’ più di chiarezza oltre a dare qualche ulteriore certezza sulla data di una eventuale ripresa dei campionati di calcio e dello sport in genere. Intanto, però, la Figc starebbe pensando anche ad un piano B. Grazie ai pieni poteri concessi dal Governo in questa situazione di emergenza, la Figc avrebbe allo studio un piano B sia per la Serie A sia per la B. In quanto alla massima Serie, per una eventuale conclusione rapida della stagione, potrebbero essere disputati i playoff per l’assegnazione dello scudetto e dei posti per le Coppe europee. La Serie B, invece, potrebbe cambiare format visto che starebbe prendendo corpo l’ipotesi di un torneo allargato a 24 squadre come accaduto nel 2003-2004, per effetto del blocco delle retrocessioni. Dalla Serie C salirebbero Monza, Vicenza e Reggina e una squadra da decidere, mentre dalla B in Serie A andrebbero Benevento e Crotone e una terza squadra che potrebbe essere indicata dai playoff. Ieri, infine, è morta a 99 anni Serafina Guerrieri, grande tifosa del Frosinone e mamma dell’ex presidente (fino agli anni ‘90) Massimo Conti, a sua volta scomparso 5 anni fa.

© RIPRODUZIONE RISERVATA