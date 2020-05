Frosinone, ordinanza del Comune per prolungare gli orari di parrucchieri, barbieri e centri estetici

Ultimo aggiornamento: 18:12

Aperture prolungate per parrucchieri e barbieri nel capoluogo.Il sindaco Nicola Ottaviani ha adottato un'ordinanza per il prolungamento dell’orario di apertura delle attività commerciali che svolgono servizi alla persona , quali parrucchieri, barbieri, centri estetici, istituti di bellezza, manicure e pedicure, attività di tatuaggio e piercing."Per favorire la pronta ripresa del settore e per garantire il corretto distanziamento tra le persone, all’interno dei locali dedicati all’esercizio di tali attività, ove le postazioni dovranno riportare la distanza di almeno un metro e trenta tra le singole zone di lavoro, il sindaco ha permesso agli esercenti la facoltà di aprire le attività al pubblico a partire dalle 7 del mattino fino alla chiusura che potrà avvenire, comunque, non oltre le 21.30, ampliando le giornate di apertura anche a quelle della domenica e del lunedì". Lo ha comunicato il Comune in una nota, aggiungendo che "le nuove disposizioni comunali dovranno intendersi quali integrazione e completamento di quelle emanate per l’emergenza Covid-19 da parte del governo".