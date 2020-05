Coronavirus Frosinone, lieve rialzo dei casi positivi e zero decessi

Ultimo aggiornamento: 16:21

Torna a salire, seppur lievemente, la curva dei contagi da Covid-19 in Ciociaria. Oggi, infatti, 17 maggio, stando al bollettino giornaliero della Regione, in provincia si registrano tre nuovi casi positivi. Fortunatamente resta fermo il numero dei decessi.Sette persone, inoltre, sono uscite dall'isolamento domiciliare. Nel frattempo proseguono i test per l'indagine sierologica sul personale sanitario, medici di base, pediatri di libera scelta e farmacisti.