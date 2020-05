Dopo tre giorni in cui non si sono registrati nuovi contagi nella provincia di Frosinone, ieri un nuovo caso: è stato segnalato a Casalvieri. Intanto, polemiche a Pescosolido dove, a seguito di un party sotto le stelle, sono state sanzionate 16 persone.

È stato il sindaco di Casalvieri, Franco Moscone, a dare notizia del nuovo contagio mentre i volontari della protezione civile stavano distribuendo mascherine a domicilio. Si tratta di un’anziana di 86 anni che si trovava ricoverata all’ospedale di Cassino e che è stata trasferita allo Spaziani di Frosinone. È stata attivata la procedura prevista per i familiari e per le persone che sono entrate in contatto con l’anziana: attualmente si trovano in quarantena domiciliare. «Nell’esprimere vicinanza ai familiari e nel fare i migliori auguri per una pronta guarigione alla nostra concittadina - ha detto il primo cittadino - ancora una volta l’invito è a non trasgredire le regole imposte per il contenimento del contagio, specialmente adesso che è iniziata la fase due e che i dati nazionali sono in sensibile miglioramento. Purtroppo non è ancora il momento di abbassare la guardia».

Intanto, in previsione delle riaperture delle attività commerciali, l’amministrazione comunale sta provvedendo alla distribuzione di dispositivi di sicurezza alle famiglie di Casalvieri. Con la collaborazione della protezione civile verranno portate direttamente a casa di chi ne farà richiesta. Per quanto riguarda la situazione sanitaria a livello provinciale, ieri si sono registrati zero decessi. In 22, invece, sono usciti dalla sorveglianza domiciliare. Inoltre, sono operative due postazioni di tampone drive per l’indagine di sieroprevalenza, una all' ospedale di Cassino e l'altra all'ospedale di Frosinone.

PARTY E MULTE

A Pescosolido, intanto, un party serale tra birra e divertimento è costato caro a 16 persone. A scoprirlo sono stati i carabinieri della Compagnia di Sora impegnati a contrastare l’inosservanza dei divieti imposti dal decreto anticontagio. Era la sera dell’8 maggio quando i militari hanno notato un assembramento di persone. Alla loro vista si sono date alla fuga. A seguito dei controlli sono state trovate due casse di birra abbandonate sul posto. Dalla visione delle telecamere di sorveglianza sono state identificate e sanzionate 16 persone (14 uomini e due donne di età compresa tra i 20 e i 40 anni). Alcuni di loro nelle ore seguenti l’accaduto si sono presentati spontaneamente in caserma. I carabinieri hanno restituito loro le due casse di birra recuperate. Il sindaco Donato Bellisario, commentando l’accaduto, in un’intervista rilasciata a una tivù locale si è detto dispiaciuto, anche per le multe che andranno a gravare sui bilanci familiari in un momento già complicato.

