Camion rubato a una ditta di Arpino, ma la “spaccata” in banca fallisce

Usano un camion di una ditta di Arpino per una “spaccata” ai danni di una banca nella Capitale. Il mezzo pesante, utilizzato per lavori di movimento terra in uno dei cantieri della ditta, è stato rubato da quattro persone intorno alle 22 dell’altra notte. L’obiettivo, a quanto pare, era quello di utilizzarlo contro la Banca di Credito Cooperativo di Roma. Erano diretti al villaggio Prenestino in via Fosso dell’Osa per trafugare il bancomat dopo aver sfondato una delle vetrate. Il tentativo non è riuscito perché i movimenti hanno insospettito qualcuno nei palazzi circostanti. A squarciare il silenzio del quartiere le Volanti della polizia, che, comunque, non sono riuscite a bloccare i quattro che, nel frattempo si erano dileguati lasciando il camion davanti all’istituto di credito. Il mezzo è stato recuperato per i rilievi e presto tornerà nella flotta della ditta.

