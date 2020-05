Frosinone, al via i test sierologici anche per i farmacisti di comunità: esulta l'Ordine professionale

Esulta l'Ordine dei farmacisti della provincia di Frosinone. L'Asl, infatti, ha annunciato l’avvio dei test sierologici anche su tutti i farmacisti operanti nelle farmacie di comunità del territorio, su disposizione della Regione.

"Il test è rivolto ai soggetti maggiormente esposti nella battaglia contro il Covid-19 e coinvolgerà il personale sanitario, le forze dell’ordine e il personale e gli ospiti delle Rsa".

“L’avvio dei test - ha dichiarato il presidente dell'Ordine professionale provinciale, Riccardo Mastrangeli - è uno strumento di prevenzione fondamentale in questa fase così complessa, soprattutto per le categorie di lavoratori più esposti, tra i quali i farmacisti di comunità. Con l’avvio degli screening sierologici - ha concluso Mastrangeli - finalmente potremo contare su una decisiva arma di contrasto al coronavirus, specie in questa seconda fase, permettendo così di avere maggiore serenità ai colleghi e ai loro familiari e a tutti i pazienti di accedere nelle farmacie con maggiore sicurezza”.

Ultimo aggiornamento: 20:58

