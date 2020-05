Ripartire dal senso di appartenenza ad una comunità dalla gloriosa tradizione, ripartire dalla fratellanza e dalla solidarietà. Sora si scopre diversa e certamente più bella dopo l’emergenza coronavirus che ha messo a dura prova migliaia di persone. Il sindaco della città dei Volsci Roberto De Donatis si dice orgoglioso di rappresentare un comune che nonostante le difficoltà si sta rimboccando le maniche per ripartire con più slancio di prima. Lo farà puntando concretamente sulla mobilità sostenibile, sul completamento di cantieri di grande importanza ma soprattutto sulle attività produttive di un territorio strategico, fulcro di tre valli.

Come state affrontando il disagio sociale ed economico di centinaia di famiglie?

“È doveroso tenere presente alcune difficoltà strutturali del territorio, difficoltà preesistenti che l’emergenza ha esacerbato. L’attività dell’amministrazione è stata puntuale ed estremamente efficace. Attraverso il fondo di solidarietà insieme a quello della regione, che stiamo attivando in questi giorni, abbiamo aiutato tante famiglie che più di altre hanno pagato il prezzo di questa crisi economica derivante dalla pandemia. Con l’avvio delle attività produttive, confidiamo nella ripresa delle possibilità di lavoro di molti cittadini che in questo periodo non hanno potuto lavorare e che basavano la loro vita solo su quello”.

Qual è il punto di forza della città di Sora?

“Ritengo che dobbiamo puntare sulle attrattive della nostra città che è il baricentro delle tre valli, del Liri, di Comino e di Roveto. Abbiamo un centro storico che abbiamo il dovere di valorizzare. Molto presto inaugureremo diversi cantieri che punteggiano il nostro centro. Mi riferisco al completamento dei contratti di quartiere che hanno ridato nuova linfa e al giardino di piazza Mayer Ross che chiuderà un anello di percorsi di grande suggestione e bellezza che daranno alla città di Sora un aspetto unico”.

Un nodo da sciogliere è quello del sostegno alle attività produttive.

“Le attività produttive e le attività commerciali Saranno sostenute da esenzioni fiscali, come la Tosap, ed un occhio di riguardo è anche per gli ambulanti per i quali abbiamo deciso una riapertura sostenibile del mercato settimanale del giovedì su cui stiamo lavorando. Sarà sostenibile e rispettoso delle linee guida del Governo. Abbiamo intenzione di esentare dalla tosap anche i gestori dei locali di streetfood in ottemperanza al codice della strada e della normativa vigente, allo scoop di non far pagare l’occupazione del suolo pubblico. In questo modo cercheremo di far fruire queste attività dai cittadini con maggiore tranquillità.

Lavori pubblici al palo, quando ripartiranno?

“Per quanto riguarda i Lavori Pubblici ho sentito in questi giorni il gruppo di progettazione che fa riferimento al senatore Renzo Piano: c’è stato un fermo del cantiere ma sono pronti a ripartire con lo stesso slancio di sempre. Quella di Piano è un’opera su cui sono stati impiegate tante risorse e su cui anche tutto il Dipartimento di Casa Italia punta maniera importante. Ma il vero motore della ripartenza sarà lo sblocco del cantiere della ex Tomassi, sul quale stiamo alacremente lavorando. Sarà il punto di rinascita dell’intera città con la sua posizione nevralgica. Per quasi vent’anni è rimasto tutto fermo, bloccato, ma sarà proprio da lì che partirà la nuova linfa per un futuro migliore e sostenibile per la città, un vero punto di ripartenza imprescindibile così come la realizzazione della pista ciclabile. Puntiamo sulla mobilità sostenibile per migliorare la qualità della vita e dell’ambiente in termini sociali ed economici“.

Come vede Sora oggi?

“Quello che ha dimostrato la città di Sora in questo periodo è stata una grande coesione e solidarietà, in gesti molto piccoli ed altri eclatanti, ma che andavano tutti nella stessa direzione cioè sostenere coloro che avevano bisogno. È questo il paradigma anche per il futuro da cui ripartire, dall’orgoglio e dalla forza che sono insiti nello spirito di questa comunità, della sua gloriosa tradizione, una certezza dimostrata in questo momento di emergenza. Sono valori che serviranno anche nel futuro. La città ha riscoperto un senso di umanità senza precedenti e che taluni avevano in qualche modo allontanato dall’attenzione. Sono emersi un grande senso di appartenenza e di condivisione dei problemi, una maggiore umanità e capacità di capire che la soluzione dei problemi può derivare solo da un gioco di squadra“.



