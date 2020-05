Frosinone, a Sora si pensa alla ripartenza: al via il laboratorio dei 5 Stelle

Primo incontro del “Laboratorio di idee per la ripartenza di Sora”. Si replicherà venerdì alle 21.30.

Tanti cittadini (imprenditori, commercianti, ristoratori, artisti, rappresentanti di associazioni culturali, dipendenti pubblici e lavoratori autonomi) hanno preso parte, venerdì, in videoconferenza, al laboratorio promosso dal Meet-up M5S Sora.

«Sono stati formulati i primi utili suggerimenti che confluiranno in una o più proposte da sottoporre all’attenzione della Regione e del Comune» si legge in una nota.

© RIPRODUZIONE RISERVATA