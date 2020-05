Frosinone, rinegoziare i mutui dei Comuni per ridare fiato alle casse: il presidente Pompeo chiama a raccolta i sindaci

Rinegoziazione dei mutui con Cassa Depositi e Prestiti per l'emergenza Covid-19: il presidente della Provincia, Pompeo, chiama a raccolta i sindaci in un seminario interattivo sul web, organizzando il cosiddetto webinar con gli amministratori locali.

La contrattazione dei mutui per il 2020 con la società controllata dal ministero dell'Economia rientra tra le misure straordinarie messe in campo per sostenere gli enti locali in questa fase di emergenza dovuta al Coronavirus.

Si tratta della più vasta operazione di questo tipo realizzata negli ultimi anni attraverso la quale - spiegano dall'ente di piazza Gramsci - 7.200 enti potranno rinegoziare circa 135mila prestiti per un debito residuo complessivo di 34 miliardi di euro. La misura consentirà di liberare risorse, nel 2020 fino a 1,4 miliardi di euro, che gli enti potranno destinare anche ad interventi per far fronte all’emergenza epidemiologica da Covid-19.

Al fine di fornire supporto agli amministratori e ai servizi finanziari dei Comuni, il presidente Antonio Pompeo ha pensato di organizzarne un seminario via web a loro dedicato nella giornata di mercoledì 13 maggio, a partire dalle 9.30.

