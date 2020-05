Frosinone, esce da un negozio e trova l'auto in fiamme: paura ad Aquino

Ha parcheggiato l’auto ed è entrata in farmacia, ma quando è riuscita l’ha trovata in fiamme. Tanta paura ieri mattina ad Aquino dov’è andata a fuoco una Ford Focus di proprietà di una donna del posto. Le fiamme, che hanno prodotto fumo denso e acre, partite del vano motore in poco tempo hanno avvolto anche l’abitacolo. Immediata è stata la chiamata ai vigili del fuoco del distaccamento di Cassino, i quali nel giro di pochi minuti sono arrivati in centro ad Aquino ed hanno domato le fiamme che già avevano avvolto buona parte del mezzo. Si è trattato di un incendio scaturito da un cortocircuito. Nessun atto doloso.

